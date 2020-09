Liberecký trenér Hoftych udělal v základní sestavě oproti čtvrtečnímu vítěznému duelu 3. předkola Evropské ligy na hřišti FCSB (2:0) hned sedm změn, Pardubice v porovnání s porážkou 0:3 v předchozím kole v Ostravě dvě.

Až do Tomlova gólu v 31. minutě utkání nenabídlo žádné vyložené šance. Na počátku úvodní trefy domácích stál Surzyn, který nacentroval na zadní tyč, Černý vrátil míč před branku a Toml ho snadno doklepl do sítě.

Před koncem poločasu Pardubice po povedené kombinaci zvýšily. Toml přihrál Černému, který patičkou vysunul za hostující obranu přesně zakončujícího Pfeifera.

Do druhé půle poslal Hoftych do hry Hromadu a Csána. Severočeši málem snížili, jenže Matoušek vystřelil těsně vedle a Koscelník zblízka přestřelil.

Po hodině hry zahrál jeden z libereckých hráčů ve vápně rukou a z nařízené penalty se Hlavatý nemýlil. Nejlepší hráč minulé druholigové sezony oslavil stejně jako Toml s Pfeiferem první trefu v nejvyšší soutěži.

Pardubice, které všech sedm bodů vytěžily v Ďolíčku, zvítězily po dvou kolech a v neúplné tabulce se bodově dotáhly na Liberec a Slovácko. Slovan prohrál po třech kolech a venku v lize nevyhrál v šestém z posledních sedmi duelů.

Hlasy po utkání:

Jaroslav Novotný (trenér Pardubic): "Zápas hodnotíme pozitivně. Věděli jsme, že Liberec má za sebou těžké utkání ve čtvrtek v poháru. Nabádali jsme hráče, aby byli aktivní, abychom hodně běhali, rychle kombinovali. To, co nám chybělo v Ostravě, se maximálně splnilo. Hlavně v prvním poločase jsme byli hodně aktivní, dostávali jsme se do šancí. Podařilo se nám Martinem Tomlem a Lukášem Pfeiferem skórovat. Vést 2:0 po poločase bylo dobré, i když tenhle výsledek je vždy zrádný. Ve druhém poločase přišla penalta, ze které jsme skórovali potřetí. Potom jsme dali veškeré síly do toho, abychom výsledek udrželi a sehráli ho na nulu."

Pavel Hoftych (trenér Liberce): "Prohra krutá, ale zasloužená. Pardubice mají od loňska kádr pohromadě, v přípravě jsme s nimi hráli a dělaly nám problémy. Udělali jsme hodně změn v sestavě kvůli zápasu, který jsme odehráli, a kvůli zápasu, který nás čeká. Bylo vidět, že kluci spolu takhle nehrají. Stoperská dvojice hrála v tomto složení poprvé. Samozřejmě, že nám haprovala spolupráce. Rozhodla branka na 2:0, nedokázali jsme se do zápasu vrátit. Myslím si, že největší šanci měl Koscelník za stavu 2:0. Kdybychom dali branku, třeba bychom se nadechli. Nefungovali jsme dnes jako tým, přestože bych řekl, že se hráči snažili. Běhali každý sám a nebyla tam kompaktnost. Soupeř hrál velmi dobře, musím ho pochválit, má hodně šikovných kluků, individuálně technicky vyspělých. Některé znám i z nároďáku jako třeba Hlavatého a Tischlera."

FK Pardubice - Slovan Liberec 3:0 (2:0)

Branky: 31. Toml, 44. Pfeifer, 61. Hlavatý z pen. Rozhodčí: Orel - Myška, Leška. ŽK: Cadu (Pardubice). Diváci: 857 (limit 2000 diváků na stadionu).

Pardubice: Boháč - Cadu (84. Čihák), Šejvl, Toml, Surzyn - Jeřábek - Tischler, Solil, Hlavatý (85. Ewerton), Pfeifer (75. Sláma) - Černý (65. Petráň). Trenér: Novotný.

Liberec: Nguyen - Koscelník, Chaluš, Jugas, Fukala - Beran, Cancola (62. Mosquera), Mara (46. Hromada), Matoušek (73. Barac) - Rabušic (46. Csáno), Rondič (62. Hilál). Trenér: Hoftych.