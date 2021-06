Severočeši se tedy do Evropy nepodívají, ale ročník hodnotí pozitivně. „Sezonu ale hodnotím jako úspěšnou nejen z pohledu loňské Evropy a konečného umístění v tabulce, ale i díky tomu, že tři hráči se nám dostali do nároďáku,“ má jasno kouč Slovanu Pavel Hoftych.

Jak byste shrnul ligovou derniéru s Olomoucí?

Bylo to podobné utkání jako nedávno se Zbrojovkou Brno. V prvním poločase jsme měli několik tutovek, zatímco soupeř měl jen jednu, ale dokázal prostřelit našeho brankáře. Ve druhé půli jsme se snažili vrátit se do utkání, což se nám podařilo krásnou brankou Sadílka. Bohužel v závěru přišla penalta a Milan Kerbr se dočkal svého vysněného rozloučení. Z mého pohledu to byla nezasloužená nešťastná porážka.

Utkání s Olomoucí rozhodl Milan Kerbr, který se v Liberci rozloučil s profesionální kariérou. Co říkáte na to, co nejen v lize dokázal?

Já jsem hrál proti jeho tátovi. Milan šel postupnou cestou, nebyl to úplně raketový start nahoru, ale prokousal se a odehrál spoustu zápasů. Byl to kvalitní hráč, velmi dobrý, zarputilý, blbě se na něj hrálo. Gratuluju mu ke kariéře, proti nám si užil krásný happy end. Když nastupoval, tak říkal, že vůbec není připraven, protože netrénoval, ale nakonec si kopl penaltu.

Jak v konečném součtu hodnotíte tuto sezonu? Prošli jste Evropou, ale na konci týmu asi došla šťáva.

Na podzim jsme hráli v Evropě a asi i kvůli tomu jsme ztratili nějaké body v lize. Byla to ale krásná jízda. V zimě nám odešlo hodně klíčových hráčů typu Júsufa, Hromady, Tarase Kačaraby a dalších kluků. Dlouho jsme čekali, zda se podaří Júsufa vrátit zpátky k nám stejně tak Malínského. V závěru soutěže nám dva hráči chyběli a při zranění a únavě hráčů typu Peška nebo Mosquery nám došla šťáva v ofenzivní kvalitě. Obranu jsme zvládli, ale dopředu to nebylo ono. Celkově nebudu hodnotit sezonu podle posledního zápasu. Štěstí se k nám mohlo naklonit, kdybychom porazili Spartu. Sezonu ale hodnotím jako úspěšnou nejen z pohledu Evropy a konečného umístění v tabulce, ale i díky tomu, že tři hráči se nám dostali do nároďáku (Sadílek, Pešek a Koscelník). Je to skvělý počin v konkurenci českých a slovenských hráčů. Chtěl bych poděkovat i fanouškům, jejichž podporu jsme cítili dennodenně.

Letos dominovala Slavia. V čem je podle vás nejlepší?

První věc, o které se vždycky bavíte, je kvantita, kvalita, konkurenceschopnost a finance. Jindra Trpišovský má trh dobře zmapován a díky financím dokáže Slavia nakoupit všechno, co je na trhu. Celý realizační tým dokáže z hráčů vybrat a vymáčknout to nejlepší. Vidíme to i u nás na tréninku, kdy kvalitou a konkurencí vám hráči rostou. Slavia nejvíc investuje do týmu a díky tomu má skvělý tým. Má i skvělého trenéra, který poslední roky zaslouženě ovládá český fotbal. Jsem rád, že i na evropské scéně odvedli kus práce. Respekt před Slavií.

Druhou část rozhovoru přineseme v pondělí.