/FOTOGALERIE/ Během reprezentační přestávky sehráli liberečtí fotbalisté přípravný duel s druholigovou Duklou Praha. Liberec vyhrál 3:0.

FC Slovan Liberec - FK Dukla Praha (přípravné utkání) 3:0 | Foto: Deník / Jaroslav Appeltauer

Střelecky se zaskvěl Imad Rondič, který obstaral hned dva góly. Ten třetí přidal Jan Šulc. První branka padla v 17. minutě, kdy Mosquera z přímého kopu poslal do pokutového území výborný centr, na který si vyskočil Imad Rondič a hlavou uklidil balon do sítě. Identický hráč slavil i ve 29. minutě, kdy se trefil do pravé šibenice branky Dukly.