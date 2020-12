Obhájce titulu rozhodl už v úvodním dějství, kdy se trefili afričtí křídelníci Abdallah Sima a Peter Olayinka. Po změně stran přidal pojistku opět Sima, který v lize podruhé za sebou skóroval v jednom duelu dvakrát a posunul se už na druhé místo střelecké tabulky.

Vršovičtí se oklepali ze čtvrtečního debaklu 0:4 v Evropské lize v Leverkusenu, kde utrpěli nejvyšší prohru pod trenérem Jindřichem Trpišovským. Už před zápasem ale měli jako jediný český klub jistý postup ze skupiny. Slávisté nadále drží neporazitelnost v ligové sezoně a v nejvyšší soutěži bodovali už 23 utkání po sobě. Liberec z posledních tří kol získal jediný bod a patří mu až 11. místo. Má ale zápas k dobru.

Trenér Slovanu Hoftych postavil do základní sestavy tři ze sedmi hráčů, kteří v Liberci hostují z Edenu – Tijaniho, Matouška a Hilála. Naopak ani na lavičce nebyli Hromada a Beran, jenž se v zimě zřejmě vrátí do Vršovic. Trpišovský, který před třemi lety přišel do Slavie ze Slovanu, při zranění Ševčíka a Holeše nasadil do středu pole Provoda s Oscarem.

Pražané začali souboj dvou letošních pohárových účastníků, kteří ve čtvrtek odehráli poslední zápas skupiny Evropské ligy, lépe. Ve 13. minutě tečoval Simův centr Kuchta a trefil tyč. V 18. minutě mohl otevřít na druhé straně skóre Matoušek. Kmenový hráč Slavie obral o míč Zimu a postupoval sám na branku, gólman Kolář mu ale zmenšil úhel a zasáhl.

O pět minut později se prosadili Pražané. Sima si naskočil na centr z rohu a hlavou podobně jako v derby otevřel skóre. Senegalský útočník skóroval ve čtvrtém ligovém utkání po sobě. Sudí Marek situaci dlouho konzultoval s videorozhodčím kvůli možnému faulu útočícího Kuchty na Koscelníka, ale gól nakonec uznal.

I druhou branku dali červenobílí po centru. V první minutě nastavení úvodního dějství se po Masopustově centru Olayinka zbavil Koscelníka a hlavou zvýšil. Vzápětí mohl přidat třetí branku Sima, ale minul.

Po změně stran byl střelecky aktivnější Liberec. Mara však v 62. minutě zamířil do centru jen do Koláře a podobně se vedlo v úniku i Mosquerovi. V 74. minutě Hoftych poslal na trávník čerstvého Fukalu s Nešickým, ale sotva hosté dostřídali, inkasovali potřetí.

Provod vysunul Masopusta, který vrátil míč pod sebe a Sima do odkryté branky nezaváhal. Devatenáctiletý talent navázal na dvě branky z derby a s šesti góly mu schází už jen dvě trefy na lídra střelecké tabulky sparťana Juliše.

Liberec čekají do konce roku ještě tři zápasy. Nejprve si to doma rozdá s Opavou a Mladou Boleslaví, podzimní část zakončí na Spartě.

Slavia Praha - Slovan Liberec 3:0 (2:0)

Branky: 23. a 75. Sima, 45.+1 Olayinka. Rozhodčí: Marek - Paták, Kotík - Rejžek (video). ŽK: Sadílek, Hilál, Mosquera (všichni Liberec). Bez diváků.



Slavia: Kolář - Masopust, Kúdela, Zima, Bořil - Oscar, Provod (80. Takács) - Sima (82. Karafiát), Stanciu (70. Traoré), Olayinka (80. Malinský) - Kuchta (80. Tecl). Trenér: Trpišovský.



Liberec: Nguyen - Koscelník, Chaluš, Tijani, Mikula - Mara, Sadílek (63. Michal) - Pešek (52. Rondič), Matoušek (74. Nešický), Mosquera (74. Fukala) - Hilál (63. Rabušic). Trenér: Hoftych.