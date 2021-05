Liberec přitom vstoupil do utkání lépe. Ve třetí minutě se po Vondrově zaváhání ocitl ve výborné pozici Rondič, proti jeho tvrdé střele však zasáhl brankář Bačkovský. Domácí odpověděli o chvíli později, když si na Hronkův centr naskočil Pulkrab, gólman Knobloch ale jeho hlavičku vytáhl nad břevno.

"Klokani" převzali v dalších minutách iniciativu a po čtvrthodině měl příležitost Necid, jenže těsně minul. Gól následně nepadl ani ze situace, při níž hostující Mikula nešťastně trefil při odkopu spoluhráče Maru. Knobloch byl pozorný a kuriózní vlastní brance zabránil.

Domácí hráči a fanoušci se pak hodně zlobili na libereckého Mosqueru, který se vloni v létě nerozešel v dobrém s Bohemians. Po zákroku na něj nejprve viděl čtvrtou žlutou kartu v sezoně Necid, který tak bude muset vynechat další kolo. Následně po zákroku na Mosqueru byl napomínám i Květ, jenž se na soupeře obořil, že svému pádu přihrál.

V závěru první části se mohli prosadit hostující Rondič s Peškem. První z nich však svou hlavičku nasměroval mimo a druhý pro změnu trefil z nebezpečné pozice jen boční síť.

Skóre se změnilo až krátce po přestávce. Jugasovu nepovedenou malou domů doběhl v pokutovém území důrazný Pulkrab a Knobloch domácího útočníka zastavil jen za cenu nedovoleného zákroku. K nařízené penaltě se v 51. minutě postavil sám faulovaný hráč a libereckého gólmana poslal na opačnou stranu. Třiadvacetiletý útočník vstřelil pátý gól v sezoně.

Hosté se snažili na vedoucí branku "Klokanů" zareagovat dvojitým střídáním, ale ještě než k nim došlo, prosadili se Pražané podruhé. Po rychle rozehraném volném kopu si v 57. minutě naběhl na Dostálův centr Necid a pohotovou patičkou zajistil domácím už dvoubrankový náskok. Šlo o jeho čtvrtou trefu v tomto ročníku nejvyšší soutěže.

Liberec se v posledních 20 minutách nadechl k náporu a hned několikrát byl blízko kontaktní branky. Nejprve musel Bačkovský reflexivně zasáhnout proti teči od spoluhráče Krcha. Následně jeho branku minul pohotovou ranou Koscelník a neuspěl ani čtvrt hodiny před koncem Karafiát, který orazítkoval břevno.

V 82. minutě naopak Bohemians přidali třetí gól. Po rychlém brejku sklepl Puškáč míč Hronkovi a ten přesnou střelou nedal Knoblochovi šanci. Hosté se branky nedočkali ani v závěru, kdy Rondičovu hlavičku zneškodnil opět Bačkovský.

Liberec nezvítězil ve venkovním utkání na půdě Bohemians popáté za sebou a v Ďolíčku i v druhém zápase této sezony prohrál vysoko 0:3. Na podzim tam stejným výsledkem podlehl Pardubicím, které mají ve Vršovicích svůj domácí azyl.

Ohlasy po utkání:

Luděk Klusáček (trenér Bohemians): "Je to vítězství, kterého si hodně ceníme. Liberec je velmi silný soupeř, proti kterému se Bohemce příliš nedaří. Utkání začalo ve velkém tempu a po půli se nám podařilo dostat po chybě Liberce do vedení. Následně jsme to potvrdili i druhou brankou a to zápas zlomilo. Měli jsme i trochu štěstí, že jsme mezi 70. a 75. minutou přečkali tlak soupeře, při němž jsme se nemohli dostat z vápna. Po třetím gólu jsme si však už závěr s fanoušky užili. Cením si toho, že jsme udrželi čisté konto a vstřelili tři branky. Zároveň se trefili oba naši útočníci a to proti LIberci, který má druhou nejlepší obranu v lize. Jsou to věci, které nás potěšily."

Pavel Hoftych (trenér Liberce): "První poločas byl hodně vyrovnaný. Byla v něm spousta míčů za obranu, každé mužstvo mělo své šance a gólmani si zachytali. Ve druhé půli rozhodla první desetiminutovka, při níž jsme si soupeře zbytečně vtáhli blíž k naší šestnáctce. Bylo tam několik zkažených přihrávek a zbytečná penalta. Než jsme se navíc stačili nadechnout a zformovat, dostali jsme druhou branku a pak už to bylo složité. I za stavu 0:2 jsme měli několik šancí, ale nedali jsme je nebo je vykryl brankář soupeře. Bohemka nakonec po krásné střele Hronka zápas ukončila a už jsme s tím nedokázali nic udělat."

Bohemians Praha 1905 - Slovan Liberec 3:0 (0:0)

Branky: 51. Pulkrab z pen., 57. Necid, 82. Hronek. Rozhodčí: Machálek - Nádvorník, Dohnálek - Berka (video). ŽK: Necid, Pulkrab, Květ, Vondra, Keita - Knobloch, Rabušic, Karafiát. Diváci: 382 (omezený počet).

Bohemians: Bačkovský - Bederka, Köstl, Krch - Dostál, Květ (78. Novák), Hronek (89. Osmančík), Ljovin, Vondra (89. Kosek) - Necid (78. Keita), Pulkrab (64. Puškáč). Trenér: Klusáček.

Liberec: Knobloch - Koscelník (86. Fukala), Jugas, Chaluš, Mikula - Mara, Karafiát (79. Nečas) - Pešek, Faško (58. Rabušic), Mosquera (58. Matoušek) - Rondič. Trenér: Hoftych.