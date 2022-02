Ligové derby Jablonce s Libercem opět bez vítěze, už posedmnácté

"Bylo to jako každé derby, soubojové, vyhecované. Byly tam emoce už od začátku. Rozhodčí to trochu pouštěl, poté začal rozdávat žluté karty. Možná, kdyby dal již nějakou v úvodu, tak by to tolik vyhecované nebylo," řekl liberecký záložník Christian Frýdek.

"Myslím si, že ze začátku jsme byli lepší. Do utkání jsme vstoupili docela dobře, dařilo se nám kombinovat. Vytvořili jsme si závary před brankou i některé šance. Jednu z nich jsem měl i já, když jsem si zasekl míč před Houskou, možná kdybych to udělal rychleji, mohli jsme vést. Až do branky Rabušice jsme byli lepší. Jablonec hrozil jen z dlouhých nákopů a standardních situací. Ovšem je to pro nás škoda, druhý zápas po sobě vedeme, ale neudržíme výsledek. Bereme to jako ztrátu,“ prohlásil Frýdek.

Derby tradičně emotivně prožíval jablonecký kouč Petr Rada, kterému se opět nelíbil zásah videorozhodčího, jehož je nepřítelem. „V prvním poločase to bylo vyrovnané bez větších šancí. Do druhého jsme vstoupili dobře, osm minut jsme hráli slušně. Pak přišla standardka a penalta, což je složité. Branka nás ale nakopla, byli jsme fotbalovější a ve větším tlaku. Silný tam měl šanci, byla tam i zblokovaná střela, v závěru měl šanci ještě Venca Kadlec,“ zmínil Rada.