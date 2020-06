Sigma v letošní ligové sezoně Liberec dvakrát porazila a bude chtít uspět i potřetí. Slovan naopak touží vrátit Hanákům obě porážky i s úroky. Duel SK Sigma Olomouc – FC Slovan Liberec začíná ve středu 17. června od 17.15 hodin. Přímý přenos vysílá program ČT Sport.

SK SIGMA OLOMOUC

Olomouci se letošní ročník nejvyšší soutěže příliš nepovedl. V tabulce po základní části skončila na jedenáctém místě se ziskem 36 bodů. To znamená, že Hanáci budou bojovat ve skupině o záchranu. Na první barážovou pozici mají k dobru deset bodů, na druhou pak třináct bodů. Od přímého sestupu je dělí patnáct bodů.

V bojích o udržení tak budou mít nejlepší výchozí pozici. Veškerá pozornost svěřenců trenéra Radoslava Látala se tak upíná právě k domácímu poháru, protože jediná cesta do Evropy vede přes vítězství v MOL Cupu.

„Zápas je pro nás důležitý a bereme ho vážně. Chceme se dostat do finále. Přijede velice kvalitní soupeř. Jde o postup do finále a není kam uhnout. Každá chyba, kterou na hřišti uděláme, může být soupeřem potrestána. Budeme hrát tak, abychom postoupili a udělali fanouškům radost,“ řekl v rozhovoru pro klubový web trenér Látal.

Určitou výhodou pro Sigmu může být fakt, že Liberec v tomto ligovém ročníku už dvakrát porazila. „Pohárový zápas, to je něco zcela jiného než ligový. Je to jen o jednom utkání. Liberec hraje velice dobře. Mají kvalitní mužstvo, které ještě dobře doplnili. Přišli tam hráči, kteří mají velkou výkonnost,“ dodal kouč Látal.

Olomouc započala pohárovou jízdu ve druhém kole v Rosici, kde vyhrála 5:1. Poté hostila Líšeň, kterou zdolala 4:2. V osmifinále vyřadila Duklu Praha 4:0 a ve čtvrtfinále pak Jablonec 3:1.

FC SLOVAN LIBEREC

Pod Ještědem mohou být s vývojem aktuální sezony spokojeni. Ačkoliv v úvodu ročníku to vypadalo, že se Liberec bude pohybovat u dna tabulky, nakonec se družina trenéra Pavla Hoftycha zvedla a především po famózním jaru vyskočila až na páté místo po základní části. Tím si Slovan zajistil boje ve skupině o titul.

Severočeši mají na rozdíl od Olomouce jednu výhodu. Pokud by vypadli v semifinále MOL Cupu, ještě se mohou do pohárové Evropy dostat skrze ligové bitvy. Co se týče samotné FORTUNA:LIGY, Liberec bude bojovat o konečné třetí místo.

„Je to pohár, takže to může být zápas i na případné prodloužení nebo penalty. My jsme to zažili na Slovácku. Chtěli bychom postoupit, ale o totéž se pokusí i Olomouc,“ má jasno trenér Hoftych.

„Měli výhodu v tom, že v posledním kole ligy mohli nějaké hráče pošetřit, protože už neměli prakticky žádnou šanci se dostat do desítky. Hlavně mají výhodu domácího prostředí, nemusí nikde cestovat,“ vyjmenovává kouč Hoftych.

Rozdíl mězi oběma týmy ale podle Hoftycha není žádný. „Olomouc nás v letošní sezoně dvakrát porazila. My jsme sice výš v tabulce, ale rozdíl v kvalitě týmů tam nevidím. Olomouc měla vždycky hodně šikovných fotbalistů,“ dodal Hoftych.

Liberec vstoupil do pohárových bojů ve druhém kole, v němž smázl Mariánské Lázně 5:2. Následně si poradil s Prostějovem 3:1 a v osmifinále vyřadil Teplice 2:0. Nejtěžší šichtu podstoupil ve čtvrtfinále na Slovácku, které přemohl až po penaltovém rozstřelu.

VZÁJEMNÉ ZÁPASY

Oba soupeři se v domácím poháru nestřetnou poprvé. Premiérově se utkali v sezoně 1993/1994, v osmifinále tehdy vyhrála Olomouc 1:0. V ročníku 1999/2000 došlo na odvetu, v semifinále se po výhře 2:0 radoval Liberec. Stejným výsledkem pak vyhrál v osmifinále 2008/2009, kdy Sigmu přemohl na Andrově stadionu. V následující sezoně se ale dvakrát radovali Hanáci, kteří Liberec porazili 2:0 pod Ještědem a 1:0 doma, přičemž slavili postup do semifinále.

Z pěti vzájemných zápasů slavila Sigma třikrát, dvakrát pak Liberec. V pohárovém systému z toho byly dva postupy Sigmy a dva Liberce.

Kdo se bude radovat ve středu večer?