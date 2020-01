Liberecký Slovan hostil na umělé trávě v Turnově třetiligové Táborsko a v utkání tak byl jednoznačným favoritem. Skóre duelu otevřel ve 27. minutě Imad Rondić, který do Slovanu přišel před několika dny ze Slavie. Další branka už v prvním poločasu nepadla, zato ve druhém dějství se s góly doslova roztrhl pytel.

Liberec se v průběhu hry dostal do vedení 4:0 a až poté udeřil za Táborsko bývalý hráč Slovanu Zbyněk Musiol. Severočeši ale neponechali nic náhodě a svému soupeři následně odskočili až do stavu 7:1. Poslední gól přípravnému střetnutí měl na svědomí hostující Icha.

Liberec tak porazil Táborsko 7:2, hattrickem se zaskvěl Petar Musa.

Další partii v rámci zimní přípravy svedou svěřenci trenéra Pavla Hoftycha ve středu 22. ledna, kdy od 13.30 hodin změří síly s Českými Budějovicemi. Hrát se bude v Praze na Xaverově.

Fotbalisté Jablonce se zúčastnili tradičního turnaje Tipsport ligy a na závěr tohoto podniku se střetli s druholigovou Duklou Praha. První půle žádnou branku nepřinesla, a tak si milovníci ofenzivního fotbalu přišli na své až po přestávce.

Zásluhou Pilíka, Chramosty a vlastní trefy Pirocha se Jablonec dostal do vedení 3:0. Pražané ovšem nehodili flintu do žita a díky Haškovi a Dancákovi snížili na rozdíl jedné branky.

Víc už ale nestihli, a tak Jablonec zvítězil těsně 3:2.

„Vstřelili jsme tři branky a měli i další šance, ale soupeř měl také tři velké příležitosti, které neproměnil. Na obou stranách bylo poměrně dost okének,“ všiml si trenér Jablonce Petr Rada.

„Vedli jsme už 3:0, ale pak jsme si nechali dát zbytečné góly. To je škoda, protože to byly naše chyby, třeba u druhé branky to šlo vyřešit odkopem,“ zlobil se na své svěřence kouč Rada.

„Hlavně ale, že se nikdo nezranil. Turnaj jsme ukončili výhrou, máme šest bodů, takže poslední asi neskončíme,“ usmívá se jablonecký lodivod.

„Na soustředění ve Španělsku už zápasy budeme hrát bez tolika střídání, aby si hráči zvykli na zápasovou zátěž,“ plánuje Rada nasazení pro další duely.