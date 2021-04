Už od samotného začátku sezony bylo jasné, že se Opava bude pohybovat v dolních patrech tabulky. Prvního vítězství se dočkala až v 6. kole, kdy doma zdolala Teplice 2:1. Poté následovala šňůra třinácti zápasů bez výhry, kterou Opavští přestřihli překvapivě v Českých Budějovicích. Zanedlouho ještě porazili Pardubice 1:0, ale tím výčet tří bodů Slezanů končí.

Aktuálně vyšli svěřenci trenéra Radoslava Kováče čtyřikrát za sebou bodově naprázdno. V tabulce se Opava nachází na posledním místě se ziskem 15 bodů. „Nemůžeme se vzdát. My musíme být na hřišti ti poslední, kteří by měli něco zabalit. Je to velmi těžké na psychiku, protože každý hráč dává do všech zápasů své maximum, a když se stále nedaří, tak je to velmi náročné. Budeme ale bojovat až do posledního kola,“ slibuje brankář Opavy Tomáš Digaňa.

FC Slovan Liberec

Severočeši jsou v současné době v útlumu. Z posledních čtyř ligových utkání získali pouze bod za bezbrankovou remízu s Baníkem Ostrava. K tomu přidali porážky s Jabloncem, Slováckem a naposledy se Slavií. Navíc vypadli i z domácího poháru.

Největším problémem Liberce je momentálně střílení gólů. V součtu s MOL Cupem nedal Slovan branku už ve čtyřech duelech v řadě. Naposledy skóroval v Podještědském derby s Jabloncem. V tabulce je Liberec na šesté pozici s 43 body, přičemž na pohárové příčky ztrácí už sedm bodů. Výrazně si tak zkomplikoval cestu do Evropy.

„Je to o tom, zda dokážeme vítězit nebo ne. Nyní nám to moc nejde, ale předtím se nám dařilo. Teď se uvidí, zda se dvěma venkovními zápasy zase vrátíme do pohody. Pokud ne, tak pohárová místa budou brát kluby s lepší fazónou. Uděláme všechno pro to, abychom rozjetý vlak zachytili,“ řekl trenér Slovanu Pavel Hoftych.

„Opava je tým, který hraje hodně otevřený fotbal. Mají tam hodně fotbalistů, kteří za sebou mají zajímavou minulost. Jedná se o tým z druhého pólu tabulky, ale pokud se chceme ještě porvat o Evropu, tak v Opavě potřebujeme vyhrát,“ má jasno Hoftych.

Duel Slezský FC Opava – FC Slovan Liberec začíná ve středu 21. dubna od 15 hodin. Hlavním rozhodčím bude Radek Dubravský, kterému budou s praporkem pomáhat Tomáš Mokrusch a Jakub Hrabovský. Lepší historickou vzájemnou bilanci má Slovan, který z 21 zápasů desetkrát vyhrál a sedmkrát remizoval.