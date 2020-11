V minulém dějství si oba severočeští soupeři počínali odlišně. Zatímco Jablonec nečekaně prohrál doma se Zbrojovkou Brno 0:1, Liberec přivezl všechny tři body z Teplic za výhru 2:1.

Jablonečtí fotbalisté se po nezdaru s Brnem propadli až na deváté místo, přičemž dosud nasbírali deset bodů. Liberec momentálně zaujímá pátou pozici se ziskem třinácti bodů. Podle postavení obou celků v tabulce by tedy byl menším favoritem Slovan, ale jak známo, derby nemá favorita.

„Celý realizační tým jsme zpátky a připravujeme se na Liberec. Zápas s Brnem jsem sledoval doma v karanténě, není to nic příjemného. Navíc výkon z naší strany byl špatný, to si musíme říct narovinu. S hráči jsme si to už vyříkali,“ řekl trenér Jablonce Petr Rada, který se tak vrací po vynucené absenci zpět na scénu.

„Teď k zápasu musíme přistoupit jinak a máme možnost to napravit, i když nás čeká těžké derby s Libercem. Každý zápas je jiný, ale jakýkoliv soupeř je kvalitní. Náš přístup musí být diametrálně odlišný. Chceme se pokusit v Liberci uspět a bodovat,“ dodal Rada.

„Většina hráčů má výsledky negativní. Další konkrétní detaily ohledně zdravotního stavu jiného charakteru ale nebudeme komentovat, chystáme se na zápas a budeme nachystaní,“ je přesvědčen lodivod Slovanu Pavel Hoftych.

Pro Slovan přišla reprezentační přestávka vzhledem ke koronaviru v pravou chvíli. „Repre pauza určitě přišla vhod, ne však z toho důvodu, že by byl někdo výrazně nemocný, ale ti, co měli pozitivní testy, museli být mimo tým. Takže se určitě hodila, protože teď máme tým znovu pohromadě,“ sdělil spokojeně Hoftych.

Všichni zainteresovaní se na Podještědské derby hodně těší, což potvrdil i asistent Pavla Hoftycha Pavel Medynský. „Těšíme se, stejně jako na každý jiný zápas. Jsme rádi, že se liga znovu rozběhla. Co se týče derby, vždy to znamená hodně pro fanoušky a ostatní, kteří v regionu bydlí. Liberec s Jabloncem jsou města vedle sebe a obě hrají ligu, derby má grády. Těšíme se a doufáme, že pomyslný klíč od obou měst zůstane u nás,“ přeje si Medynský.

„Jablonec má velmi zkušené mužstvo počínaje Tomášem Hübschmanem, Vlastimilem Hrubým, Jakubem Považancem a Martinem Doležalem… Všichni hrají ligu dlouhodobě a hrají ji velmi dobře. Klub je v posledních letech pokaždé mezi pěti nejlepšími týmy, trenérské duo Petr Rada – Zdeněk Klucký spolu pracuje dlouhodobě,“ vyjmenovává silné stránky Jablonce Pavel Medynský, který očekává taktický zápas.

Duel FC Slovan Liberec – FK Jablonec začíná na stadionu U Nisy v pátek 20. listopadu od 18.45 hodin. Přímý přenos vysílá ČT Sport.

Hlavním rozhodčím bude Miroslav Zelinka, jeho asistenty pak Jiří Moláček a Tomáš Mokrusch. Videorozhodčím bude Pavel Rejžek.

Liberec s Jabloncem dosud odehrál 54 zápasů, z nichž 25 vyhrál Liberec, 13 Jablonec a v 16 případech se zrodila remíza. Slovan má navrch i ve vstřelených gólech (73:48) a žlutých kartách (116:98). V červených kartách zase kraluje Jablonec (4:2).