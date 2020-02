V jeho rámci sehráli duel s Dynamem Moskva. Oba celky se už střetly v letní přípravě, kdy se z vítězství radovalo Dynamo. Liberec tak měl možnost oplatit svému soupeři předchozí porážku, ale nakonec se mu to nepovedlo.

Po bezbrankovém prvním poločasu začaly góly padat ve druhém dějství. V 71. minutě fauloval v pokutovém území Hromada a nařízenou penaltu proměnil bývalý liberecký hráč Nikolaj Komličenko. Druhou trefu přidal v závěru Maxim Danilin, který uzavřel skóre na 2:0 pro Dynamo Moskva.

„Odehráli jsme kvalitní utkání. Prohráli jsme 0:2, ale plus je, že se v naší hře objevilo hodně věcí, které jsme po hráčích chtěli,“ řekl na klubovém webu Slovanu trenér Pavel Hoftych.

„Dobře jsme plnili taktické úkoly, utkání mělo velký náboj, tempo i kvalitu. Samozřejmě se objevily i horší momenty, ale snažím se hodnotit plusy. Přenesli jsme do hry prvky z tréninku a od léta, kdy jsme s Dynamem hráli, jsme ušli kus cesty,“ je přesvědčen Hoftych.

„Tenkrát jsme se prakticky kromě dvou střel nedostávali do šancí. Teď jsme si vytvořili příležitostí i střel dost, ale nedokázali jsme dát gól, což je největší kaňka na výkonu,“ porovnal Hoftych oba duely.

O poznání lépe si vedli hráči Jablonce, kteří porazili CSKA Sofia 2:0. Stav se poprvé měnil už v 6. minutě, kdy se hlavičkou prosadil Vojtěch Kubista. Na něj pak navázal Jovović, který si poradil s obránci i brankářem a zasunul do prázdné brány.

„Samozřejmě to bylo těžké utkání, nebyli jsme tak živí jako v předchozích dvou zápasech. Ale před duelem jsme měli dva tréninky, takže to bylo znát,“ všiml si trenér Jablonce Petr Rada.

„Dostali jsme se brzy do vedení, což nás uklidnilo. Pak se nám podařilo dát i druhý gól. Bylo to hodně tvrdé utkání, ale takhle to hrají,“ ví Rada, čím se Bulhaři prezentují. A nejedná se o hru v rukavičkách.

„Byl jsem se podívat na zápase Sofie s Plzní a bylo to obdobné. Kluci se s tím vyrovnali a přistoupili k tomu stejně jako soupeř. Důležité je, že se nikdo nezranil.“