Českou seniorskou reprezentaci čekají tři zápasy proti Kypru, Izraeli a Skotsku. Do výběru byl povolán brankář Filip Nguyen, jenž nahradil zraněného Ondřeje Koláře. Nguyen už jednu pozvánku nedávno dostal, když byl součástí narychlo složeného mančaftu pro utkání se Skotskem.

„V jednom utkání se postaví mezi tyče netradiční opora v bráně, v druhém bude chytat Vaclík. Pak uvidíme a rozhodneme, kdo bude chytat v třetím zápase,“ uvedl asistent trenéra Jiří Chytrý.

Svou zem bude reprezentovat také záložník Slovanu Kamso Mara, jenž se představí v nároďáku Guineie, která odehraje přípravná střetnutí proti Gambii a Kapverdám. Do slovenského národního mužstva se chystá obránce Martin Koscelník, jehož tým neminou partie s Irskem, Skotskem a Izraelí.

To byl výčet pro seniorské reprezentace, ovšem liberečtí hráči míří i do mládežnických výběrů. V dresu lvíčat by se měli ukázat Matěj Chaluš, Jan Matoušek a čerstvá posila Michal Sadílek. Česká jednadvacítka sehraje zápasy proti Skotsku a Litvě.

Třeba se bude fotbalistům Liberce v reprezentačních výběrech dařit. Posledním případem budiž gól Jakuba Peška do sítě Skotska.

Na soupisce A-týmu pro nadcházející trojboj se rovněž nachází několik hráčů, kteří v minulosti prošli Slovanem. Jedná se o brankáře Tomáše Koubka, obránce Vladimíra Coufala, Davida Hovorku, Ondřeje Kúdelu, záložníky Bořka Dočkala, Tomáše Součka a Petra Ševčíka.