Na liberecké fotbalisty čekají hodně složité dny. „Už na jaře jsme si zvykli, že je situace trochu chaotická a příliš se neví, co bude dopředu. Po předchozích zkušenostech jsme připraveni. Máme velkou výhodu, že hrajeme společně se Spartou a Slavií evropský pohár, takže nás čeká určitý vrchol, na nějž se můžeme soustředit. Obecně situaci ale nechápu: jsme na čerstvém vzduchu, dodržujeme bezpečnostní opatření a jsme pořád testovaní… Nerozumím tomu, proč fotbal nepokračuje,“ kroutí hlavou kouč Slovanu Pavel Hoftych.

Bude hrát zápasová absence před startem skupinové fáze Evropské ligy nějakou roli? „Odehráli jsme přípravný duel s Duklou a až do soboty jsme jeli ve stejném režimu, jako kdybychom v Teplicích hráli. Neděli necháme volnou a od příštího pondělí se už budeme chystat přímo na Gent,“ představil nejbližší program liberecký lodivod.

„Určitě bych se na to nechtěl vymlouvat a ani si to nemyslím. Jsme v režimu, kdy je osm kluků u nároďáků a spousta hráčů se vrátí až během středy. Minulý pátek jsme hráli kvalitní přípravné utkání s Duklou, takže nevěřím, že by herní pauza měla nějak vstoupit do Evropské ligy. Ani bych tím nic neomlouval,“ odvětil Hoftych.

Liberec bude hrát proti Gentu v domácím prostředí. „Od UEFY přišla možnost vpustit do ochozů 30 % kapacity stadionu, což v Čechách není možné. Ano, podali jsme žádost na odehrání zápas v domácích podmínkách. Kór v této době, která lidem bere hrozně moc iluzí, by bylo potřeba, aby byla fotbalová činnost prezentovaná jako bezpečná zóna. Aby utkání Sparty i Liberce ukázaly naší republiku jako bezpečnou oblast. Věřím, že když budeme hrát doma, jsme schopni odehrát slušný zápas i proti favoritovi,“ uzavřel trenér Slovanu Liberec Pavel Hoftych.