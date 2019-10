O první střelecký pokus se postaral Jakub Mareš, Knoblochovu branku ale minul. Liberec ohrozil teplického brankáře Diviše po rohovém kopu Hybše, leč Chaluš z blízkosti trefil jen prostor, kde stál připravený Diviš. Knoblochovu pozornost vyzkoušel Kučera, jehož ránu z uctivé vzdálenosti strážce liberecké klece dobře viděl a vyrazil ji na roh.

Teplice dávaly o sobě vědět i dál, Vondrášek přihrál na střed hřiště Kučerovi, ale hostující záložník neuspěl ani napodruhé. Do zajímavé šance se dostali také domácí. Musovu vlaštovku z úhlu odrazil Diviš pouze k Breitemu, jenže jeho střela se do vymezeného prostoru ohraničeného třemi tyčemi nevešla.

Zkraje druhé půle měl po pasu Malinského obrovskou možnost Musa, jenže ke smůle Libereckých trefil pouze břevno. Vzápětí se k zakončení dostal Potočný, ale také on rozezvučel štangli. Na stadionu U Nisy to zvonilo jako ve škole na přestávku, míč do tyče nasměroval opět Musa.

Také Teplice si vypracovaly stoprocentní příležitost, ale Malinský zachránil situaci na brankové čáře. V 74. minutě se už hostitelé radovali, po rohu se k balonu dostal Petar Musa a tentokrát se trefil naprosto přesně. Postup Liberce do dalšího kola MOL Cupu zpečetil v 90. minutě střídající Jan Kuchta.

MOL Cup – 4. kolo

FC Slovan Liberec – FK Teplice 2:0 (0:0)

Branky: 74. Musa, 90. Kuchta. Rozhodčí: Franěk – Vlasjuk, Koval. ŽK: Musa – Kodeš, Čmovš. Diváci: 1 111.

Sestavy

FC Slovan Liberec: Knobloch – Fukala, Kačaraba, Chaluš, Hybš – Oscar, Mara (81. Baluta) – Malinský (90. Pešek), Breite, Potočný – Musa (84. Kuchta). Trenér: Hoftych.

FK Teplice: Diviš – Paradin, Čmovš, P. Mareš, Vondrášek – Kodeš (82. Liška), Kučera, Žitný (57. Radosta), Moulis – Vyhnal (66. Řezníček), J. Mareš. Trenér: Hejkal.