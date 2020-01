Příprava na jarní část FORTUNA:LIGY potrvá pět týdnů. Na testech se kromě Oscara a Dordiče hlásili všichni hráči, kteří hájili modrobílý dres v průběhu podzimní fáze soutěže. Tým doplnili mladíci z klubové Akademie Radim Černický a Kristian Michal, kteří v prosinci uzavřeli s klubem profesionální smlouvy.

Mezi testovanými hráči nechyběly ani dvě nové posily ze Slavie Praha. Do Liberce přichází dvacetiletý bosenský útočník Imad Rondič a třiadvacetiletý slovenský záložník Jakub Hromada.

„Na angažmá ve Slovanu se těším, pauza vynucená zraněním byla dlouhá. Věřím, že už jsem zdravotně v pořádku a těším se na novou výzvu. Přicházím do skvělého klubu a jsem rád, že o mě měl zájem,“ prozradil Hromada v rozhovoru pro Slovan.

„Podle tváře se poznám v týmu se všemi. Víc znám Petara Musu, Alexandra Balutu, Jana Kuchtu a Matěje Chaluše. Věřím, že se v kabině chytnu dobře a co nejrychleji se zapojím,“ dodal slovenský záložník.

Jak přišli hráči připraveni po vánočních svátcích? „Podle prvních informací, které máme, jsou hráči připravení naprosto v pořádku. Měli plány na individuální část přípravy, která proběhla přes zimní přestávku,“ prozradil kondiční trenér Slovanu Tomáš Pupkay.

Druhý kondiční trenér Petr Hejný vysvětlil, co všechno museli fotbalisté během testů absolvovat. „Hráči přichází po volnu, během kterého ale také museli něco absolvovat. Jde nám hlavně o to, abychom věděli, že jsou hráči zdravotně v pořádku a mohou nastoupit do tréninku. Začínají screeningem těla, kde dostanou výsledky váhy, tuku a podobných věcí. Pak následují testy stability, výskoků, síly dolních končetin a na konci probíhá testování na páse, kde zjistíme fyzickou výkonnost,“ řekl Hejný.

Už ve středu 8. ledna odlétají svěřenci trenéra Pavla Hoftycha na kondiční soustředění na Kypr.

„Na první akci pojedu já. Hráče tam čeká hlavně fyzická příprava. Budeme vycházet i z fyzických testů. Hráče rozdělíme do určitých skupin na základě výkonnosti a budeme je směřovat k tomu, aby se každým tréninkem mohli zlepšovat,“ nastiňuje plán Pupkay.

„Tréninky budou složené ze silových parametrů a poté i vytrvalostních. Budeme se speciálně zaměřovat na sílu a vytrvalost,“ dodal Pupkay.

Po návratu odehrají Severočeši v domácích podmínkách tři přípravné zápasy proti Táborsku, Českým Budějovicím a Pardubicím.

Následovat bude herní kemp v Turecku, kde Liberec změří síly s Dynamem Moskva, Černihivem a makedonským Tetovo.

Do jarní části nejvyšší soutěže vstoupí fotbalisté Slovanu utkáním na Spartě. Kromě povinností ve FORTUNA:LIZE čeká na Liberec účast v domácím poháru MOL Cup. Ve čtvrtfinále narazí na Slovácko, hrát by se mělo ve středu 4. března v Uherském Hradišti.

Slovan přezimoval v tabulce na devátém místě a na jaře tak může hrát o poháry.