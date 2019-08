Olomouc byla v úvodu zápasu aktivnější. Do zajímavé šance se už v páté minutě dostal Yunis, který zakončil z velkého vápna nůžkami, ale trefil pouze místo, kde stál liberecký brankář Nguyen. Další pokus si připsal Houska, ale jeho rána nenašla svůj cíl. O větší vzrušení na hrací ploše se postarali po vzájemné strkanici Breite s Kerbrem, oba kohouty ocenil rozhodčí Houdek žlutou kartou.

V následujících minutách se hrálo převážně na polovině Liberce. Domácí se osmělili až ve 27. minutě, kdy se odražený míč snažil napálit do brány Mara, leč jeho bombu srazila olomoucká obrana na roh. Slovan poté chytil dech, od Breiteho přes Maru a Oscara se balon dostal až k Potočnému, ale radost libereckému publiku nedopřál. Vzápětí neuspěli ani Malinský s Oscarem a Sigma trestala. Pilař nacentroval do vápna, kde merunu umístil do brány Jakub Plšek.

Velkou příležitost na vyrovnání měli Severočeši v 55. minutě, kdy po přímém kopu Potočného zakončoval mimo hlavou Karafiát. Hanáci kontrovali Yunisem, ale olomoucký útočník centr Kerbra za brankovou čáru neprotlačil. Možnost zvýšit vedení Sigmy měl Kerbr, k němuž se dostal balon vyražený Nguyenem, ale domácí gólman včas zakročil. Úspěšně si počínal také proti zakončení Falty.

Slovanu ubíhal čas, a tak se svěřenci trenéra Hoftycha usadili na útočné polovině hřiště. K dispozici měli i několik standardních situací, ale kýžený gól se jim vstřelit nepodařilo. Své štěstí zkoušel zpoza vápna Pešek, ale brankář Reichl nemusel zasahovat. V 86. minutě byl Liberec hodně blízko vyrovnávací branky, ale míč se po střele Peška od břevna za čáru neodrazil. Slovan tak prohrál potřetí v řadě, doma podlehl Olomouci 0:1.

4. kolo FORTUNA:LIGY

FC Slovan Liberec – SK Sigma Olomouc 0:1 (0:1)

Branka: 40. Plšek. Rozhodčí: Houdek – Hrabovský, Vlček. ŽK: Breite, trenér Hoftych, Mara, asistent trenéra Medynský, Kuchta, Potočný – Kerbr, Sladký, Reichl. Diváci: 3942.

Sestavy:

FC Slovan Liberec: Nguyen – Mikula, Kačaraba, Karafiát, Hybš – Breite, Oscar – Malinský (70. Pešek), Mara (59. Alibekov), Potočný – Musa (52. Kuchta) (Knobloch, Chaluš, Koscelník, Nešický). Trenér: Hoftych.

SK Sigma Olomouc: Reichl – Sladký, Beneš, Jemelka, Kerbr (80. Texl) – Greššák (18. Zmrzlý) – Pilař (87. Látal), Houska, Plšek, Falta – Yunis (Mandous, Chytil, Štěrba, Tandir). Trenér: Látal.

Michal Šandor