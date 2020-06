Do utkání proti Baníku Ostrava nemohli kvůli kartám zasáhnout Tomáš Malinský a Alexandru Baluta. Spolu s nimi chyběli na lavičce ze stejného důvodu hlavní trenér Pavel Hoftych a kouč brankářů Marek Čech. Hoftycha v jeho roli nahradil asistent Pavel Medynský. V liberecké brance dostal přednost Milan Knobloch a tradiční jednička Filip Nguyen mohl šetřit síly na středeční finále MOL Cupu se Spartou.

Nebe před samotným výkopem uvolnilo své měchýře a spustilo na hřiště pořádný liják, jehož doprovázely hromy. Těsně před začátkem se počasí relativně umoudřilo, a tak se mohlo začít hrát. Liberec byl častěji na míči a první opravdovou šanci si vypracoval v 11. minutě, ale Kuchta sám před Laštůvkou neuspěl. Ostravský brankář si mezeru mezi nohama pohlídal.

Také Knobloch musel být v permanenci, když jej prověřil Procházka. Poté se taktovky ujala Ostrava, ale obléhání libereckého vápna zakončil Potočný nepříliš nebezpečnou střelou, která nemohla Knoblocha vyděsit. I v průběhu první půle nechala nebesa promluvit svoji vylučovací soustavu, která na povrch zemský pustila další proudy vody.

Liberec měl posléze více ze hry. Beran krásně vysunul Kuchtu, který sice přeloboval Laštůvku, ale míč skončil na břevně. Kuchta byl při chuti. Po chybě obránce Svozila se zmocil balonu, avšak jeho pokus Laštůvka vyrazil na roh.

Slovan vstoupil aktivně i do druhého poločasu. Laštůvka měl díky agilnímu Kuchtovi problémy v rozehrávce, ale nabíhající Pešek hostující klec minul. Vzápětí to zkoušel zpoza vápna Mara a v domácím kotli to jen tak zahučelo.

Severočeši se přeci jen dočkali v 76. minutě, kdy si vzal mičudu do své správy Jakub Pešek a přesnou střelou k tyči otevřel skóre. O chvíli později bylo pod Ještědem ještě veseleji. Po centru Zemana si prostor na malém vápně našel Kamso Mara, který před odkrytou brankou hlavičkou nezaváhal.

V samotném závěru ještě zahráli domácí rukou ve vlastním vápně a rozhodčí Proske po zhlédnutí videozáznamu nařídil penaltu pro Baník. Tu proměnil Patrizio Stronati.

Liberec tak porazil Baník Ostrava 2:1 a minimálně do neděle se dostal na čtvrté místo před Jablonec.

FORTUNA:LIGA – skupina o titul – 3. kolo

FC Slovan Liberec – FC Baník Ostrava 2:1 (0:0)

Branky: 76. Pešek, 85. Mara – 90+3. Stronati z pen. Rozhodčí: Proske – Hrabovský, Dresler. ŽK: Koscelník, Kuchta – Lalkovič, Potočný, Smola. Diváci: 2 488.

Sestavy

FC Slovan Liberec: Knobloch – Koscelník (90+2 Černický)., Kačaraba, Karafiát, Mikula – Mara, Hromada – Zeman (90+2. Dvořák), Beran (79. Michal), Pešek (79. Fukala) – Kuchta (72. Rondič). Trenér: Medynský.

FC Baník Ostrava: Laštůvka – Jánoš, Stronati, Procházka, Svozil (64. Kaloč), Fleišman – Reiter (63.Buchta), Jirásek, Lalkovič (46. De Azevedo), Potočný (74. Drozd) – O. Šašinka (46. Smola). Trenér: Kozel.