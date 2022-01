Výhra s Poznaní a konec testů. Zápas nám ukázal moc, řekl liberecký trenér Kozel

Prvně na stoperu nastoupil Mohamed Tijani, posila na hostování z pražské Slavie. „Zejména v organizaci hry by nám mohl pomoci. Hrál výborně pozičně, tělem. Doufám, že zůstane ve formě a bude dál nabírat kondici,“ vyslovil přání kouč FK Teplice, jenž si podmínku na kempu chválí: „Dobré počasí, kvalitní hřiště, proto jsme sem jeli.“

Po dvou utkáních, ve kterých se Slovan představil proti rumunskému celku Chindia Târgoviște a polskému týmu Warta Poznaň, narazí liberečtí fotbalisté v Turecku na lídra druhé nejvyšší ukrajinské ligy – FC Metalist Charkov, a to v pondělí ve 13.00.

Rovněž tým kolem trenéra Luboše Kozla si zahraniční výjezd do tureckého Side pochvaluje. „Podmínky máme dobře připravené, nic nám tady nechybí. Máme blízko sebe hřiště, takže nemusíme moc cestovat. Je tu skvělá regenerace, strava, zkrátka vše, co potřebujeme k dobré práci. Momentálně to je na nás, abychom se soustředili na náš cíl tady, a to připravit se na ligu,“ konstatovala liberecká opora Karol Mészáros, jenž k páteční výhře 4:2 nad Poznaní pomohl dvěma brankami a jednou asistencí.

Ve druhém klání na španělském soustředění se Jablonec postavil podzimnímu účastníkovi skupiny Evropské ligy UEFA Lokomotivu Moskva, zápas skončil 1:1. Zatímco průběžně šestý celek ruské ligy se představil i s čerstvou českou posilou exteplickým útočníkem Janem Kuchtou z pražské Slavie, v jabloneckém týmu se představil Jan Silný a i on zaznamenal v FK Jablonec první trefu.

„Je dobře, že dal gól. Únava u něj je trochu větší, nebyl na to zvyklý, proto dnes nehrál od začátku. Potřebujeme, aby dával góly. Škoda, že nepřidal branku ještě v té devadesáté minutě,“ řekl na adresu nováčka z druholigové Líšně jablonecký trenér Petr Rada, jehož tým čeká ve čtvrtek před odjezdem poslední přípravné utkání s Rostovem.

Výsledky v přípravě:

FC Lokomotiv Moskva - FK Jablonec 1:1 (1:0)

Branky: 31. Kuchta – 62. Silný.

Jablonec: Vajner – Surzyn (73. Holík), Kubista, Martinec, Krob – Hübschman (60. Kratochvíl) – Vaníček (60. Černák), Považanec, Houska (60. Smejkal), Malínský (73. Nykrín) – Ikaunieks (60. Silný).

Rapid Vídeň - Teplice 1:2 (0:0)

Branky Teplic: 62. Trubač, 86. Kodad.

Teplice: Grigar - Hyčka, Knapík, Tijani (60. Chaloupek, Vondrášek (75. Prošek) - Fortelný, Mareček, Kučera, Trubač - Žák (65. Kodad), Mareš (60. Ledecký).

Slovan Liberec - Warta Poznaň 4:2 (1:0)

Branky: 45. a 83. Mészáros, 88. Rondić, 92. Tiéhi - 62. Ivanov, 82. Sangowski.

Liberec: Knobloch - Koscelník (46. Fukala), Gebre Selassie (46. Juzvak), Purzitidis (46. Chaluš), Mikula (60. Lehoczki) - Havelka (46. Tiéhi), Michal (60. Faško) - Matoušek (46. Gembický), Tupta (60. Mészáros), Mészáros (46. Stoch) - Rabušic (46. Rondić).