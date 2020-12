I když to Slovanu na postup do další fáze elitní soutěže nestačilo, dvacetiletý záložník si duely s předními zahraničními týmy náramně užívá.

„Je to splněný sen, o těchto zápasech sní každý fotbalista. Víc už je na klubové úrovni jen Liga mistrů,“ uvědomuje si mládežnický reprezentant.

Pro talentovaného středopolaře, jenž většinu dosavadní kariéry prožil ve Slovácku a na sever Čech se oklikou dostal přes Slavii a Bohemians 1905, jsou střetnutí proti Hoffenheimu, Gentu nebo CZ Bělehrad velkým svátkem.

I když si Beran váží každého ligového startu, bitvy v evropských pohárech jsou přece jenom ještě o level výš než souboje s tuzemskými rivaly.

„Všechny zápasy jsou speciální a jiné oproti lize, protože podmínky, stadiony a věci okolo jsou na tak vysoké úrovni, že se to nedá srovnávat a já si každý zápas užívám,“ vyznává se.

Ani mu nevadí, že v současné zvláštní době celosvětové pandemie musí pravidelně podstupovat testy na covid-19 a neustále dodržovat bezpečnostní a hygienická opatření.

„V tomhle směru je to podobné. Je nutná dezinfekce, roušky, rozestupy,“ vyjmenovává.

Nejvíce ze všeho jej štve absence diváků. I když se duely hrají na krásných a velkých stadionech, diváci do hlediště nesmějí a ochozy zejí prázdnotou. „Mrzí nás to, ale pro všechny je to stejné. Už se těšíme, až se fanoušci na stadiony zase vrátí,“ pronesl.

Beranovi se ze všech stadionů, které s Libercem letos navštívil, nejvíce líbila Ghelamco Arena v Gentu. Otevřena byla 17. července 2013 a stala se prvním nově zbudovaným fotbalovým stadionem v Belgii od roku 1974, kdy byl postaven Olympiastadion v Bruggách.

„Je to krásný a moderní stadion,“ ocenil fotbalový teenager.

Z hráčů soupeře na něj udělal největší dojem Alexander Katai z CZ Bělehrad. Bývalý záložník Alavésu, Chicaga či LA Galaxy borcům ze severu Čech několikrát ukázal, jak moc je dobrý.

„Výborný je hlavně s míčem,“ vyzdvihl Beran.

Dres srbského reprezentanta ale do své sbírky nezískal. Technický středopolař Slovanu si vyměnil triko s Dorschem z Gentu či Melayroem Bogardeem z Hoffenheimu. „A někdy si nechám zase ten svůj,“ usmívá se mladík.

Po čtvrtečním vydařeném pohárovém utkání ovšem musí rychle přepnout do ligového módu.

Liberec v pondělí večer čeká Slovácko, čas na přípravu a na odpočinek tak není příliš velký. „Zatím to ale všichni zvládáme dobře,“ je přesvědčený Beran.

„Naštěstí nikdo není zraněný a jsme dobře připravení. Pro mě to není žádný problém,“ přidává.

Proti mateřskému klubu se zase bude chtít vytáhnout. Zápasy s bývalým týmem už ale tolik neprožívá. City vyprchaly, do minulosti už se nevrací. „Už to beru jako každý jiný zápas. Se Slováckem už dlouho nemám nic společného,“ připomíná.

Jinak na tom je Beranův spoluhráč Michal Sadílek. Člen úspěšné reprezentační jednadvacítky se do Česka vrátil letos na podzim. Z PSV Eindhoven hostuje právě ve Slovanu.

Proti Slovácku, kde má bratra Lukáše a kde fotbalově vyrostl, nastoupí v nejvyšší soutěži vůbec poprvé.

„S Michalem se známe už z doby, kdy jsme ještě byli malí. Máme spolu dobrý vztah a na hřišti si dobře rozumíme,“ říká.

Nyní budou chtít někdejší klub pokořit.

Beran má za sebou převratný rok, Vánoce stráví na chatě

Beran má za sebou převratný rok. V červnu úspěšně zakončil studia na pedagogickém lyceu a stejně zdárně ve stejné době „maturoval" i ve fotbale. V létě přestoupil z Liberce do Slavie. V Edenu podepsal smlouvu do června 2024. Pod Ještěd se ale vrátil, u Nisy hostuje do konce sezony.

Trenér Hoftych předpovídá šikovnému hráči velkou budoucnost, prý by mu seděla španělská La Liga.

I když FORTUNA:LIGA má před sebou ještě několik kol a Liberec čeká závěrečný duel Evropské ligy proti Bělehradu, Beran už se těší na Vánoce a menší odpočinek.

„Svátky strávím s rodinou na chatě. Žádné dárky ještě nakoupené nemám, snad to nějak stihnu,“ dodává s úsměvem.