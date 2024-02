Fotbalisté Slovanu měli dobře našlápnuto. Po prvním poločase drželi letenského favorita na uzdě. Jenže po přestávce zůstali hlavami nejspíš v kabině. Hned ve 47. minutě otevřel skóre utkání Haraslín. O dvě minuty později zvyšoval na 2:0 Olatunji. Střídající Filip Horský ještě zažehl po necelých dvou minutách na hřišti plamínek naděje, ale ani závěrečný tlak nepřinesl kýžený gól.

Liberecký Mohamed Doumbia v souboji s Victorem Olatunjim ze Sparty. | Foto: Viktor Zoubek/FCSL

„Během prvního poločasu jsme mohli nějaké brejkové situace vyřešit lépe. Kdybychom se dostali do vedení, Sparta by to měla samozřejmě o dost těžší. Kluci byli po prvním poločase odhodlaní. Během prvních pěti minut druhé půle jsme ale zápas ztratili. Bohužel jsme udělali jednu chybu v přechodové fázi, ztratili míč a dostali první gól. Než jsme se z něho vzpamatovali, dostali jsme druhý,“ zakroutil hlavou trenér Liberce.

Ten sportovně uznal, že Sparta je výkonostně trochu jinde. „Po přestávce se ukázala kvalita soupeře, kdy jsme po inkasovaných gólech vypadli přibližně do 65. minuty ze hry. Jsem rád, že jsme do zápasu vrátili. V závěru jsme Spartu na jejich stadionu přimáčkli tak, jak už jsem dlouho neviděl,“ cenil si Luboš Kozel bojoného výkonu svých svěřenců.

Mrzet ho mohou hlavně neproměněné protiútoky z prvního poločasu. „Zdůrazňoval jsem hráčům, že pokud chceme na Spartě uspět, musíme situace tři na dva nebo dva na jednoho řešit lépe,“ má jasno.

Náplastí mu tak může být alespoň druhý ligový gól ve druhém zápase od mladého útočníka Horského. „Jsem za to rád. Proti Olomouci i v tomto zápase vstřelil branku po nástupu na hřiště. Mohl ale i druhou, kdyby vyřešil nějaké situace trochu lépe. Samozřejmě jsem ale rád, že se mu střelecky daří,“ pochválil Kozel svěřence vypůjčeného z pražské Slavie.

AC Sparta Praha - FC Slovan Liberec 2:1 (0:0)

Branky: 47. Haraslín, 49. Olatunji - 68. Horský. Žluté karty: 24. Pešek, 84. Wiesner - 79. Horský. Rozhodčí: Všetečka - Hájek, Kubr; VAR: Radina, AVAR: Pečenka. Diváci: 16829.

Sestavy:

Sparta: Vindahl – Vydra, Panák, Krejčí (C) – Wiesner, Sadílek (78. Kairinen), Solbakken, Pešek (46. Ryneš) – Birmančević, Olatunji (83. Kuchta), Haraslín (65. Tuci).

Liberec: Bačkovský - Prebsl, Chaluš, Mikula (C) - Penner (66. Fukala), Žambůrek (55. Varfolomejev), Doumbia (78. Višinský), Preisler - Kok (78. Rabušic), Kulenović (66. Horský), Tupta.