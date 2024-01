Liberecký Slovan se připravuje na jarní část sezony v Turecku, kde sehraje tři přípravné zápasy. První z nich je již minulostí, když se proti Severočechům postavil bulharský lídr PFK Černo More. V utkání padla jediná branka, na kterou se čekalo až do 89. minuty, kdy se po přihrávce Nicolase Pennera prosadil Filip Horský a jejich nadřízený tak mohl být spokojen.

Takové sněhové podmínky, jako v utkání s Mladou Boleslaví, hráče Slovanu v Turecku naštěstí nečekají. | Video: Deník/Tomáš Honzejk

„Byla to velmi dobrá prověrka. Čekali jsme, že nás to prověří hlavně v defenzivě, kde jsme měli nějaké výhrady z minulých utkání, protože se jednalo o první tým bulharské ligy. Musím ale říct, že jsme hráli velmi dobře a byli v utkání aktivnější. Dlouho jsme ale neměli nějaké vyložené šance a nemohli vstřelit gól, jelikož i soupeř bránil docela dobře. Nakonec jsme branku vstřelili a jsme spokojeni i s výsledkem,“ usmál se Luboš Kozel.

Modrobílému celku zatím na soustředění vychází vše na jedničku. „Chytli jsme krásné počasí. Mraky jsme ještě neviděli a je pořád modrá obloha. Máme výborné tréninkové hřiště, kde se trénuje s radostí. Také první utkání mělo určitou úroveň a výkon byl v pořádku. Zatím tedy plníme to, co jsme chtěli,“ pokračoval dobře naladěný liberecký kouč.

Jen stav kádru mu dělá lehké vrásky na čele. „Máme drobné problémy, ale to v tuto dobu potká skoro každého a věřím, že to nebude nic zásadního. Někteří hráči, kteří měli zdravotní problémy ještě doma, už naskočili do tohoto utkání. Doufám, že v sobotu naskočí ještě další a pomalu se vrátíme do plného zdravotního stavu, kdy jsou všichni k dispozici,“ přál si na závěr.

FC Slovan Liberec - PFK Černo More 1:0 (0:0)

Branky: 89. Horský

Sestava Liberce:

1. poločas: Bačkovský - Mikula (19. Fukala), Prebsl, Pourzitidis - Ghali, Žambůrek, Varfolomejev, Preisler - Višinský, Tupta, Kulenović.

2. poločas: Bačkovský - Fukala, Prebsl (68. Chaluš), Pourzitidis (85. Lexa) - Ghali (77. Hudák), Doumbia, Varfolomejev (77. Lehoczki), Penner - Višinský (68. Kok), Letenay, Horský.