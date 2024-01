Ve středu 3. ledna se hráči Slovanu Liberec pod vedením trenéra Luboše Kozla sešli k úvodnímu tréninku v novém roce. Během přípravy sehrají celkem pět utkání. Dvě v České republice a následující tři na soustředění v Turecku.

Trenér Slovanu Liberec Luboš Kozel během letní přípravy. | Foto: Jaroslav Appeltauer/FC Slovan Liberec

Liberecký podzim by se dal rozdělit na dvě poloviny. V té první se klubu příliš nedařilo a v jednu chvíli se dokonce spekulovalo o změně trenéra. Vše ale zlomil domácí zápas se Slavií, kdy sice modrobílí ještě prohráli 2:3, jenže tomu předcházelo dvougólové vedení, sebevědomý výkon a ztráta remízy v posledních minutách utkání. Černou sérii šesti zápasů bez výhry Slovan ukončil domácí překvapivou výhrou nad Plzní 3:0, kdy naopak započala sedmizápasová šňůra bez porážky. Až v posledním podzimním kole padli svěřenci Luboše Kozla na hřišti Pardubic.

Během zimní pauzy bylo pod Ještědem velmi rušno. Ne však v kádru, jak bývalo zvykem, nýbrž v kancelářích. Během prosince se totiž dotáhla dohoda mezi současným majitelem Ludvíkem Karlem a budoucím majitelem Ondřejem Kaniou o prodeji 75% akcií klubu. Brněnský podnikatel podepsal opci, kterou může uplatnit do 15. května. Dle jeho slov by chtěl vše zvládnout už v březnu a do klubu napumpovat nemalou finanční částku. Spekuluje se až o 300 milionech korun.

V prvních třech týdnech se budou liberečtí hráči připravovat v domácích podmínkách, a to jak na stadionu U Nisy, tak na umělé trávě Sokola Doubí. Ještě před odletem na zahraniční soustředění odehraje Liberec dvě přípravná utkání. V neděli 21. ledna pak zamíří na herní kemp do turecké Antalye, kde na hráče budou čekat další tři přípravné duely proti zahraničním soupeřům. Z Turecka, kde bude mít Slovan tréninkovou základnu v Beleku, se vrátí 1. února a poslední týden přípravy už proběhne opět v Česku, stojí na klubovém webu.

ROZPIS PŘÍPRAVNÝCH ZÁPASŮ:

13. 1. FCSL - MKS Miedź Legnica (12:00, UMT Doubí)

17. 1. FCSL - FC Vysočina Jihlava (11:30, Nymburk)

24. 1. FCSL - PFK Černo More (Turecko)

27. 1. FCSL - Warta Poznań (Turecko)

31. 1. FCSL - Widzew Łódź (Turecko)

Jarní část sezony zahájí Liberec domácím utkáním proti Sigmě v sobotu 10. února od 15 hodin.