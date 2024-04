/FOTO/ Všichni byli v očekávání, jak se libereckým hráčům povede první zápas pod novým majitelem Ondřejem Kaniou. Ten byl ještě dopoledne v Praze, kde si zaběhl pražský půlmaraton, aby následně přejel pod Ještěd a nechyběl na svém prvním utkání v roli majoritního akcionáře Slovanu Liberec.

Slovan Liberec (v modrém) vstoupil do nové éry pod novým majitelem vysokým vítězstvím 4:1 nad Slováckem. | Foto: FCSL/Viktor Zoubek

Domácí nastoupili do utkání velmi aktivně a už v šesté minutě šli do vedení po hlavičce Luky Kulenoviće. Druhou branku přidal ve 23. minutě Tupta, kterému parádně naservíroval balon Višinský. „Jsem velmi spokojený. Minimálně za jaro jsme podali nejlepší výkon. V první půli jsme byli poctivý dozadu a byli nebezpeční. Hráli jsme kolmo, za obranu. Přesně tak, jak jsme chtěli a kde jsme věděli, že má soupeř problémy. Byli jsme i efektivní a z prvních dvou střel dali dva góly,“ pochvaloval si liberecký trenér.

Jenže po přestávce přišla studená sprcha. „Do druhé půle jsme si říkali, ať brzo neinkasujeme. Tak jsme si dali vlastní gól,“ usmál se ironicky Kozel v reakci na nešťastnou trefu Pourzitidise.

Jenže jednogólové vedení trvalo pouhé tři minuty. „Musím mužstvo ocenit, že okamžitě zareagovalo. Filip Prebsl ukázal své konstruktivní schopnosti a odskočili jsme na 3:1. To nás uklidnilo a hrálo se už jen na jednu bránu. Nakonec jsme přidali i čtvrtý gól a myslím si, že vítězství je zasloužené,“ pravil kouč spokojeně.

Severočeský klub má od 2. dubna nového majitele, a tak nikdo neví, jestli má své místo v Liberci jisté. „Mám smlouvu do léta. Snažím se ji plnit a snažím se dělat s mužstvem maximum, abychom hráli až do konce ligy o co nejlepší umístění. Co se týká mé budoucnosti, myslím si, že se to bude řešit v létě a podle toho se chovám,“ řekl Kozel.