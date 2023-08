Fotbalisté nebo herci? Hráči Slovanu by se před kamerami neztratili

Stále častěji slýcháme, jak důležitý je ve fotbalovém prostředí marketing a práce s fanoušky. V Liberci zapojili do vtipného videa své hráče a zdá se, že to byla trefa do černého. Na Twitteru sklízí modrobílý klub jen samou chválu.

Liberecký obránce Dominik Plechatý jako sázkař. | Foto: FC Slovan Liberec