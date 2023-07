Fotbalisté Slovanu Liberec se dnes vydají na krátké herní soustředění do Rakouska. Na liberecké poměry je toto přestupní období vydatné zejména na příchody než odchody, což těší také šéfa lavičky Kozla. Mužstvo je navíc v podstatě hotové. Dříve tomu tak rozhodně nebylo a nezřídka se stávalo, že se na posily čekalo i v prvních kolech nového ročníku. Kdo ale ještě může kádr opustit, se dozvíte níže.

Trenér Slovanu Liberec Luboš Kozel. | Foto: Jaroslav Appeltauer/FC Slovan Liberec

Má vůbec trenér prvoligového klubu čas odpočinout si od fotbalu a načerpat nové síly?

Já myslím, že ano. Letos jsem si odpočinul a musím říct, že už jsem se těšil. (úsměv) Hráči to vždy vnímají jinak, protože vědí, že je nečeká lehké období, ale já jako trenér si docela odpočinul.

Dokázal jste úplně vypnout a nemyslet na fotbal?

Ano, byl jsem v horách v Rakousku, kde na fotbal zapomenete a přijdete na jiné myšlenky. Je to potřeba, aby člověk získal novou motivaci a chuť do práce.

Přemýšlíte už během dovolené, jak poskládat tým na další sezonu?

Samozřejmě. I na dovolené jsme byli s panem Koukalem (sportovní ředitel Slovanu Liberec pozn. red.) skoro v každodenním telefonickém kontaktu. Řešili jsme kádr. Hráče, kteří tu byli na hostování. Dále ty, o které máme zájem či kteří končí. To je svým způsobem každodenní práce i o dovolené.

První poločas ticho, poté gólová smršť. Slovan porazil Varnsdorf vysoko 4:0

Z kolika procent je tým hotov?

V podstatě tak z 95%. Nějaký hráč tu chybí a jednoho hráče bychom určitě ještě chtěli.

Která z posil vás těší nejvíce?

Stěžejní pro nás bylo udržení některých hráčů, kteří působili ve Slovanu už na jaře a ukázali výkonnost a prospěch pro klub. Povedlo se uplatnit opce na Ľubomíra Tuptu a Victora Olatunjiho. Jsem rád, že bude nejspíše pokračovat i Dominik Plechatý a Filip Prebsl. Dále se povedlo přivézt zpět Matěje Chaluše na hostování. Skončil Theo Gebre Selassie a chtěli jsme někoho, kdo má vůdcovské schopnosti, což on splňuje. I z dalších hráčů, kteří přišli, čiší motivace, a to je vždy dobře.

Pokračuje také Michael Rabušic. Jeho úloha bude spíše mentorská?

Toho jsem zapomněl zmínit, ale určitě to neznamená, že by nebyl důležitý. Beru ho jako místního hráče a věřil jsem, že bude pokračovat. Má velkou úlohu nejen na hřišti, kde dostává méně prostoru, ale hlavně v kabině je velice důležitý. Tím, že skončil Theo, potřebujeme takové hráče, jako je Rambo. Tentokrát je na tom velice dobře kondičně a stále může být platný i v zápasech.

Další novou tváří je záložník Nicolas Penner. Jak moc jste o něho stál?

Zjistili jsme, že je možnost získat tohoto hráče. Znám ho z mládežnických reprezentací. Znám jeho historii a vím, že má schopnosti, které ho předurčují k daleko vyšší výkonnosti. Zkusili jsme ho získat a podařilo se.

Od Cristiana Ronalda k Michaelu Rabušicovi. Těším se na novou výzvu, říká Penner

Jak zatím hodnotíte přestupní období?

Jsem rád, že se dokázala udržet osa týmu, která zde byla na jaře. Byla by škoda, kdyby se mužstvo rozpadlo. Byla to tedy naše priorita udržet hráče, kteří ve Slovanu už hráli. Může nastat ještě jedna situace, která by nám to mohla zkomplikovat. Pokud by se tak stalo, věřím, že na to ještě dokážeme zareagovat. Kdyby se to podařilo, tak si myslím, že na liberecké poměry je mužstvo složeno poměrně včas.

Máte na mysli odchod Victora Olatunjiho do pražské Sparty?

(beze slov pokrčí rameny)