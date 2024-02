Nejvyšší fotbal se o víkendu vrátí na ligové trávníky. Slovan odstartuje jarní část domácím utkáním proti Sigmě Olomouc, jenže trenér Luboš Kozel stále čeká na náhradu za středopolaře Lukáše Červa, který zamířil do plzeňské Viktorie. S vyslovením cílů pro tento ročník tak zůstává opatrný.

Trenér libereckých prvoligových fotbalistů Luboš Kozel. Ilustrační foto. | Foto: Deník/Jaroslav Appeltauer

„Budou nám chybět lídrovské schopnosti Lukáše. Chtěli jsme přivést takový typ hráče třeba i na jiný post, ale bohužel zatím nikdo nepřišel,“ pokrčil kouč zoufale rameny.

Jste spokojený s průběhem přípravy?

Jsem spokojený, protože jsme absolvovali soustředění v Turecku ve výborných podmínkách, se kterými panovala maximální spokojenost. V Liberci je to samozřejmě specifické, co se týče počasí, které nám ani letos příliš nepřeje a je to složitější. V rámci možností jsme to ale zvládli tak, jak jsme chtěli.

Jak jste trénovali po návratu z Turecka?

Zatím se nám daří nebýt na umělce, protože se teploty drží nad nulou. Hřiště jsme ale museli střídat, není to jedoduché. Věřím ale, že na sobotu budeme maximálně připraveni a vše se rozjede.

Sledujete často předpověď počasí?

Dá se říct, že každý den. Z hlediska terénů jsme na tom hodně závislí. Když tu přes noc trvale prší, ráno není hřiště, kde by se dalo trénovat.

Měli jste už možnost trénovat na hlavním hřišti?

Ne a ani se nejspíš nedostaneme, což respektuji. Samozřejmě si trávník nechceme zničit a chceme, aby byl co nejlépe připravený na sobotní utkání. Jezdíme trénovat například do Kochánek u Benátek nad Jizerou, kam to je hodina cesty, abychom mohli být na trávě.

Jak tedy vypadá hlavní hrací plocha?

Je to měkčí. Záleží, jaké bude počasí v pátek a sobotu dopoledne. Následně to bude spíše boj, protože tráva v tomto období neroste a je to složitější. To ale bývá v Liberci každý rok a víme o tom.

Co říkáte na malou obměnu kádru v tomto přestupním období?

Jedna část je ta, že opravdu nedošlo k velké obměně. Odešel opravdu jen Lukáš Červ a mužstvo jinak zůstalo pohromadě. Druhá část odpovědi bude spíše negativní, protože se nám nepodařilo přivést za něj náhradu. Nedošlo tedy k žádnému doplnění a o posílení nemůže být řeč.

Naléhal jste na náhradu za Lukáše Červa?

Ještě není konec přestupního období. Samozřejmě každý trenér je rád, pokud je mužstvo pohromadě delší dobu. Tím, že eventuální nový hráč s námi nic neabsolvoval, jsou možnosti k vyzkoušení a zabudování ho do týmu daleko těžší. S přibývajícím časem jsou nižší možností získat někoho vytipovaného nebo kvalitního.

Máte už jasno, kdo z vašich řad jej zastoupí?

Ano. Na tuto roli byl připravován Ivan Varfolomejev. Pořád je to mladý hráč, který si šanci zaslouží. Samozřejmě kádr není tak široký a pokud z nějakého důvodu nebude, další náhrada tam momentálně není.

Právě Ivan Varfolomejev umí v zápase předvést ostřejší zákroky na hranici vyloučení. Pracujete s ním tímto směrem?

Pracujeme s ním dlouhodobě. Prezentuje se nějakým způsobem hry a já se mu snažím vštípit, aby nebyl zafixován v této škatulce. Kromě tohoto aspektu je také velmi dobrý fotbalista, který má jiné přednosti. Například fantastickou střelu ze střední vzdálenosti. Tu když bude ukazovat, může ho to vystřelit výše. Někdy však v míře přemotivovanosti udělá zákrok, který je na hraně.

Ukázaly vám přípravné zápasy, jak těžké nebo snadné bude Lukáše Červa nahradit?

Myslím si, že to ukáží až ostré zápasy. Byla to pořád jen příprava. Herně to Ivan může zvládnout, i když nemáme lehký start. Spíše nám ale budou chybět lídrovské schopnosti Lukáše.

V tom vidíte hlavní rozdíl mezi nimi?

Ano. Chtěli jsme přivést takový typ hráče třeba i na jiný post, ale bohužel zatím nikdo nepřišel.

Jedinou posilou je tedy zatím útočník Lukáš Letenay. Jste s ním spokojeni?

Bohužel se brzy zranil, aby se ukázalo, jestli s ním můžeme být spokojeni. Jeho start v ostrém utkání se musí na chvilku odložit.

Jak vypadá celkově stav týmu po zdravotní stránce?

Byl jsem rád, že při cestě z Turecka byli všichni hráči zdraví. Bohužel v průběhu tohoto týdne došlo ke dvěma zraněním, kdy to vypadá, že hráči delší dobu nebudou.

O které hráče se jedná?

To bych si chtěl nechat pro sebe a nezveřejňovat tuto informaci.

Tým opustil také kondiční trenér Pavel Čvančara. Jedná se o velkou ztrátu?

Chybět samozřejmě bude. Vždy, když vedle sebe máte člověka, kterému věříte a přijdete o něho, jedná se o oslabení. Chtěl bych Čvančimu poděkovat za práci, kterou tu odvedl a dělal ji naplno. Hráčům se vždy snažil pomoct a pomáhal v jejich rozvoji. Zároveň mu ale přeji hodně štěstí v novém angažmá po rozhodnutí, které udělal.

Máte už na jeho pozici náhradu?

Ano. Novým kondičním trenérem se stal Honza Kubista, který vzešel z mládeže a pracoval na tomto postu u B-týmu. S touto vizí byl do budoucna také připravovaný. Odchodem Čvančiho se akorát jeho přesun k A-týmu urychlil.

V sobotu přivítáte na stadionu U Nisy Sigmu Olomouc. Jaký zápas očekáváte?

Takový, jaký po přestávce bývá. Hrát se bude na těžkém terénu vzhledem k počasí, které tu panuje. Očekávám bojovné utkání. První zápasy jsme většinou zvládali a doufám, že tomu tak bude i v sobotu a domácí prostředí může být pomyslným jazýčkem na vahách v náš prospěch.

Jak vnímáte výchozí pozici před jarem?

Kdybychom zvládli poslední zápas v Pardubicích, mohla být lepší. Pokud zvládneme sobotní zápas, dotáhneme se právě na Olomouc, i když má o zápas méně a můžeme se motat někde tam. Slyšel jsem plno prognóz, kdy všichni experti a odborníci tipují první šestku bez nás, protože vidí, že nedošlo k doplnění či posílení kádru. Doufám, že to pro nás bude motivace, mužstvo se stmelí a pokud budeme zdraví, budeme konkurenceschopní.

Cíl je tedy umístění v první šestce?

Cíl…to nevím. V lednu jsem říkal, že cíl můžeme určit na základě toho, jak se mužstvo poskládá na jarní část. Zatím k velkým změnám nedošlo. Spíš jsme oslabeni o Lukáše Červa. Z tohoto pohledu nevím, jestli je to úplně reálné. Mnohokrát se však stalo, že u mužstva, které není tolik prosazované a nemá takové ambice, rozhodují jiné věci než posily.