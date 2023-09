Svěřenci trenéra Kozla nevstřelili branku ve druhém utkání po sobě. Přitom proti favoritovi, pražské Spartě, měli po hodině hry více střel na bránu než soupeř. Nejvíce si jich vytvořili při dobrém vstupu do druhé půle, ale buďto mířili vedle nebo se zaskvěl brankář Vindahl. Rozhodujícím faktorem bylo střídání Lukáše Haraslína, který nakonec utkání rozhodl dvěma góly.

Fanoušci pražské Sparty vytvořili hostujícím hráčům až domácí atmosféru na stadionu U Nisy. | Video: Deník/Tomáš Honzejk

„Myslím si, že do 60. minuty jsme podali velmi slušný výkon. V první půli to bylo vyrovnané utkání. Dobře jsme bránili a poměrně vysoko atakovali hráče Sparty, aby se nedostali ke své hře,“ hodnotil dobrou pasáž svého mužstva trenér Kozel.

Nejlépe hrál Slovan po přestávce. „Měli jsme nějaké šance, ale naše finální fáze je slabinou. Naše nejlepší pasáž byla od vstupu do druhé půle do té 60. minuty, kdy jsme měli mnoho standardních situací a byli chvíli v tlaku. Tam se utkání lámalo. Potřebovali jsme vstřelit gól pro dobrý výsledek. To se bohužel nepovedlo,“ mrzelo domácího lodivoda.

Poté se však ukázala kvalita střídačky, kdy nastoupil Lukáš Haraslín a rozhodl zápas dvěma góly. „Následně měla tři rohy za sebou Sparta. My udělali dvě až tři individuální chyby na vlastní polovině a soupeř jako je Sparta, toho dokázal využít. Chtěli jsme dát týmu impuls, když jsme vystřídali čtyři hráče najednou, ale de facto za minutu jsme z laciné chyby po uklouznutí dostali druhou branku a bylo po zápase,“ pokrčil Kozel rameny.

Do utkání naskočil od první minuty Jan Žambůrek, nejnovější tvář v sestavě Liberce. „Zápas se mi hodnotí těžce. Musím se na něj ještě kouknout. Se spoluhráči jsme cítili, že jsme do utkání vstoupili dobře. Vypracovali jsme si nějaké šance a dobře bránili standardní situace. Bohužel ve druhé polovině druhého poločasu se ukázala individuální kvalita Sparty, potrestal nás a zápas vyhrála,“ mrzelo mladého středopolaře.

FC Slovan Liberec - AC Sparta Praha 0:2 (0:0)

Branky: 69. Haraslín a 77. Haraslín. Žluté karty: 44. Červ, 61. Prebsl, 66. a 87. Pourzitidis, 67. trenér Luboš Kozel (mimo hřiště) – 44. Zelený, 50. Olatunji, 89. Clarup Christian Schmidt (mimo hřiště). Červené karty: 87. Pourzitidis. Rozhodčí: Szikszay - Hrabovský, Volf; VAR: Radin, AVAR: Hájek Diváci: 7627.

Sestavy:

Liberec: Vliegen – Prebsl (75. Penner), Chaluš, Pourzitidis – Mikula (C), Červ (75. Hudák), Doumbia, Žambůrek, Ghali (75. Preisler) – Kulenović (75. Rabušic), Tupta (90. Lehoczki).

Sparta: Vindahl – Sörensen, Vitík, Krejčí ml. (C) – Pešek (46. Wiesner), Sadílek (83. Laci), Kairinen, Zelený – Kuchta (83. Sejk), Olatunji (59. Haraslín), Birmančević (90. Ševčík).