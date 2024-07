Slovenský talent Patrik Dulay se při svém debutu v modrém dresu uvedl dvěma trefami. Obzvlášť druhá střela do šibenice stála za to.

Nová sezona nejvyšší fotbalové soutěže se kvapem blíží a týmy jdou do poslední fáze přípravy. Liberečtí fotbalisté sehráli předposlední přípravné utkání, ve kterém si poradili s pátým celkem maďarské ligy minulého ročníku, celkem Debreceni VSC, vysoko 4:0. Předvedl se hlavně slovenský talent Patrik Dulay, kterému stačilo šest minut na vstřelení hned dvou branek.

Severočeši byli od začátku zápasu lepším týmem a svou převahu stvrdili ve 29. minutě, kdy se z hranice velkého vápna prosadila jedna z letních posil Marek Icha. Ve velkém vedru se svěřenci Radoslava Kováče snažili vysoko napadat a v posledních minutách bylo vidět, že už síly dochází. Jednobrankový náskok ale do přestávky udrželi.

Pět minut po začátku druhé půle hledal střídající Frýdek Michala Hlavatého ve vápně, který byl zezadu faulován. Penaltu s přehledem proměnil právě rychlík Christian Frýdek. V 64. minutě trenéři vyměnili najednou hned sedm hráčů a tři z nich se po pár vteřinách na hřiští podepsali pod třetí gól. Dominik Preisler centroval z levé strany, Benjamin Nyarko chytře pustil míč za sebe na volného Patrika Dulaye a slovenský mladík chladnokrevně zakončil.

To ale nebylo vše od tohoto talentu, který na levou ruku navlékl kapitánskou pásku. O šest minut později totiž dostal míč uprostřed hřiště, jedním dotykem si jej posunul kousek před sebe a nádhernou střelou z nějakých 28 metrů přímo do šibenice vstřelil svůj druhý a celkově čtvrtý liberecký gól v utkání. Tato branka soupeře položila, Slovan ubral, pošetřil síly a ve zbytku utkání už další branky nepadly.

Trenérský štáb tak mohl být s vývojem utkání spokojen. „Hráli jsme proti dobrému soupeři, který byl kvalitní na míči. Pojali jsme to tak, že jsme si ukázali i nějaká videa o soupeři a připravovali se jako na mistrovské utkání. Díky tomu jsme věděli, co nás čeká. Kluci to v těžkém počasí zvládli. Opět jsme protočili dvě sestavy, i když ta minutáž byla trochu rozdílná než v minulém utkání. Dali jsme čtyři góly a neinkasovali. Pozitiv je hodně, ale stále tam jsou věci, na kterých je potřeba pracovat. Uděláme video a společně si je vyhodnotíme,“ řekl asistent trenéra David Mikula pro klubový web.