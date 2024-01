Při rozhovoru s Lubošem Kozlem na startu jarní přípravy došlo i na situaci kolem Lukáše Červa, kterou trenér Liberce okomentoval slovy: „Pro něj je lepší, aby zůstal v Liberci a pravidelně hrál.“ To nadzvedlo ze židle slávistického bosse Jaroslava Tvrdíka, který se snaží Červa dostat do balíčku společně s Matějem Valentou při obchodu s Plzní o brankáře Jindřicha Staňka a poslat oba hráče na západ Čech.

Fotbalisté Liberce zahájili na hřišti v Doubí zimní přípravu na jarní část první ligy. | Foto: Jaroslav Appeltauer

Sotva začal rok 2024, z prvoligových vod vyplavala první kauza. Vypadá to, že Slovan Liberec už nechce být „farmářským“ klubem, který srazil paty a mlčel. Naopak se s novým rokem nebojí ozvat.

Takto podrážděně reagoval Jaroslav Tvrdík na sociální síti X:



Je zřejmé, že budoucí majitel libereckého Slovanu, mladý podnikatel Ondřej Kania, bude přesným opakem dlouholetého bosse pod Ještědem Ludvíka Karla a v mediálním prostoru bude často vystupovat. Ondřej Kania je výkonný ředitel společnosti JK Education, zřizovatele Pražského humanitního gymnázia a sítě amerických škol American Academy, do které patří dvě školy v Česku (American Academy in Prague a American Academy in Brno), slovenská American Academy in Bratislava a chorvatská American Academy in Zagreb. Navíc si rodák z Brna od nikoho nenechá nic líbit, což ukázala reakce na komentář slávistického funkcionáře:

Pod tímto příspěvkem si ještě oba pánové vyměnili pár slov. „Úplně v pohodě, souhlasím a nemám žádné výhrady. A je zcela legitimní vyslovit svobodně i názor druhé strany. Klubu, který hráče vychoval, který do hráče investoval a který ho do Liberce prodal za nula se smluvními povinnostmi, se kterými nyní Váš klub souhlasil. Nic nebrání tomu, jestliže chcete, aby v Liberci zůstal, aby jste zaplatili cenu, za kterou ho chtěla Sparta a nyní Plzeň. Logické, ne?“ zeptal se Jaroslav Tvrdík nováčka v českém fotbale.

Reakce Ondřeje Kanii na sebe nenechala dlouho čekat. „Bohužel ještě nejsem formálně v pozici, kdy tohle můžu u tohoto konkrétního hráče vyjednávat a rozhodnout. Líbí se mi ale Váš originální přístup, tzn. vyjednávat konkrétní obchodní případ veřejně na X. Pojďme to tak klidně příště udělat. Jsem pro každou špatnost,“ napsal poněkud jízlivě a pak ještě dodal: „Tady nejsme v Číně.“

K celé situaci se na X vyjádřil tak trochu po svém také bývalý sportovní ředitel Dynama České Budějovice Jan Podroužek. „Zdravim Ondřeji, vaše vyjádření, potažmo vyjádření kolegů bude vždy vnímáno různě a taky různě ne/akceptováno. Pouze vy sám za pomoci vašich kolegů si vytvoříte prostředí vám příjemné a tvůrčí. Přeju vám úspěchy, ty se můžou odvíjet i od „vztahové politiky”.“ poradil, že v českém fotbale nejde vždy pouze o hráče.