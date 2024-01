Liberecký Slovan přivítal na začátku zimní přípravy první novou tvář. Tou je dvaadvacetiletý slovenský útočník Lukáš Letenay, který nasázel v podzimní části 15 gólů v 15 zápasech za Púchov ve druhé slovenské lize. „Přijal jsem výzvu a poperu se o místo v sestavě,“ hlásí odhodlaně mladý forvard.

Fotbalisté Liberce zahájili na hřišti v Doubí zimní přípravu na jarní část první ligy. | Foto: Jaroslav Appeltauer

Co jste věděl o Liberci před svým příchodem?

Že se jedná o jeden z největších klubů v České republice, který má historii. Když jsem se dozvěděl o zájmu ze strany Slovanu, byl jsem rád. Vím, že vyhráli tituly, jednou nebo dvakrát český pohár. Pár zápasů této sezony jsem sledoval a poznával hráče v televizi. S některými se znám už z Trenčína, například s Ahmadem Ghalim nebo Lukou Kulenovićem.

S Ľubomírem Tuptou jste se někdy měl možnost potkat?

Osobně ne, protože byl stále v zahraničí, ať už v Itálii nebo Polsku. Máme ale stejného manažera a víme o sobě.

Čím je pro slovenské fotbalisty česká liga?

Je to skok výše. Budu si muset zvyknout na intenzitu a možná i agresivitu v lize. Myslím si, že to díky trenérům a spoluhráčům můžu zvládnout a těším se na to.

Jaké jsou první pocity z kabiny?

Zatím je vše na super úrovni a cítím dobrou atmosféru uvnitř kabiny a během tréninků.

Kozel: Nového majitele neřeším, ale zpráva o Kováčovi mi zkazila dovolenou

Tušíte, jak velký rozdíl může být mezi druhou slovenskou ligou a nejvyšší českou soutěží?

Nebude to malý rozdíl, ale od toho je příprava, abych si zvykl a věřím, že si zvyknu.

Jak vnímáte konkurenci v útoku?

Vím, že Rabušic je zkušený hráč, který toho má hodně odehráno. Od něho se můžu hodně naučit. Luka odehrál pod Ještědem celý podzim. Budu od nich nasávat a pokusím se něco přiučit.

Myslíte, že se v Liberci prosadíte?

Nebude to lehké, ale přijal jsem výzvu a chci se poprat o místo v sestavě, abych Liberci pomohl k cílům, které si stanovil.

Čím se vyznačuje vaše hra?

Z Trenčína jsem zvyklý hrát kombinační fotbal po zemi. Ve druhé slovenské lize jsem si ale zvykl i na souboje a dlouhé míče. Myslím si, že umím celkem dobře podržet míč a v šestnáctce si najít prostor k zakončení.

Přicházíte s jasným cílem dávat góly?

Ano, ale hlavně abych mužstvu pomohl k dobrým výsledkům. Pokud nepřijdou góly, ale pomůžu svým výkonem, budu rád.

Liberec pravděpodobně změní na jaře majitele. Jak vnímáte tuto situaci?

Jsem novým hráčem a jde to celkem okolo mě. Nemám k tomu co říct.

Hrála případná změna majitele roli ve vašem rozhodování?

Vůbec ne. Když jsem se dozvěděl o zájmu Liberce, vůbec jsem netušil, že se něco takového chystá.

Kdy přišel první kontakt z Liberce?

Už během sezony, jak se mi dařilo dávat góly, chodili se na mě dívat různí skauti. V té době mi trenér Púchova řekl, že se přijede podívat také Liberec.

Čím jste se řídil při rozhodování?

Od klubu přišla nejserióznější nabídka. Byli se na mě podívat a měli fakt velký zájem. To mě přesvědčilo.

Přestřelka ve fotbale: Liberec útočí na Slavii. Nejsme v Číně, vzkázal Kania

Máte za sebou těžké období kariéry, kdy jste byl dlouho zraněný. Jak jste to prožíval?

Nebylo to lehké. Dva a půl roku jsem skoro vůbec nehrál fotbal. Stalo se to při přechodu z devatenáctky do áčka. Byly tam různé myšlenky, ale jsem rád, že jsem to vydržel, makal na sobě a možná se to vrací právě tímto způsobem.

Byly tam myšlenky na konec kariéry?

Když jste zraněný dva roky a přijde další zranění, přepadnou vás i takové myšlenky. Bylo to ale jen chvilkové. Vždy jsem se z toho vyspal, šel rehabilitovat a makat na sobě, abych mohl opět hrát fotbal.

Jaká zranění vás postihla?

Operace kolena a následně únavové zlomeniny. Možná jsme trochu uspěchali návrat na hřiště. Pak nastal Covid, byla to v uvozovkách sranda.

V první polovině sezony jste hrál s maskou na obličeji. Je to tak?

Ano. Byla to taková nešťastná náhoda. Dostal jsem kolenem do pravé části tváře od protihráče a měl tam nějaké zlomeniny. Naštěstí se s tím ale dalo hrát.

Posílila vás ta zranění?

Určitě. Říkám si, že to možná bylo k něčemu dobré. Kdyby nepřišla zranění, byl bych zdravý, hrál v Trenčíně a možná nebyl teď v Liberci.

Slovan zahájil přípravu na jarní část sezony. Jaké zápasy ho čekají?

Podzim vás tedy vrátil zpět nahoru?

Už vlastně před rokem, když jsem šel na hostování do Púchova, jsem se pomalu rozehrával a pravidelně nastupoval. Začátek této sezony odstartoval tuto dobrou sérii.

Myslíte nejspíš 15 gólů v 15 zápasech. Jste spokojený?

Ano. Jsem na sebe ale náročný a gólů mohlo být více, hodně šancí jsem ještě zahodil. Výkony byly někdy lepší a někdy horší.