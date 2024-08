/FOTO/ Liberečtí fotbalisté se po třech zápasech vrátili na vítěznou vlnu, když na domácím stadionu porazili Pardubice 3:0. Radoslav Kováč provedl po nepovedém zápase v Teplicích tři změny. Na lavičce zůstal například kapitán Mikula či útočník Nyarko. V sestavě se naopak objevil Christian Frýdek a byl to velmi dobrý tah.

Domácí si šli od začátku za výhrou a právě pětadvacetiletý útočník byl prvním, kdo rozvlnil síť za brankářem Budínským. V 15. minutě získal balon na levé straně, navedl si ho do středu hřiště a nádhernou ranou zpoza vápna pod břevno rozradostnil tribuny stadionu U Nisy.

Hráči v bílém, konkrétně Aziz Kayondo, házeli v prvním poločase tři dlouhé auty a právě ten třetí slavil úspěch. Po dlouhém vhození prodloužil hlavou míč za sebe Pourzitidis, stejně tak Halinský a na zadní tyči vyplaval úplně volný Michal Hlavatý, který svého předchozího zaměstnavatele uzemnil perfektním volejem.

Třetí branka přišla v 64. minutě a postaral se o ni opět expardubický hráč. Ľubomír Tupta vyhrál souboj, posunul balon do vápna na volného Frýdka, jehož střela se odrazila od hostujícího obránce příhodně do běhu k volnému Hlavatému a střední záložník se z první opět nemýlil.

Vypadalo to na pohodový zápas, jenže přišla komplikace v podobě červené karty. Ahmad Ghali uklouzl na mokrém terénu a v nekontrolovaném pádu ohl kotník Kalabišky, který musel pro zranění střídat. Rozhodčí u videa si zavolal Karla Roučka a ten následně domácího křídelníka vyloučil.

Pardubice logicky zvýšily aktivitu a po ruce Josefa Koželuha ve vzdušném souboji dostaly k dispozici pokutový kop. V tu chvíli se však blýskl brankář Hugo Jan Bačkovský a střelu Patráka nohou vyrazil. To hosty zlomilo a Liberec si dokráčel pro druhou výhru v sezoně.

Kouč domácích Radoslav Kováč, který přišel pod Ještěd z Pardubic, si tak mohl oddechnout. „Jsem spokojený, že jsme konečně po třech zápasech vyhráli a navíc doma. Lidé si to zasluží. Potřebovali jsme to už zvládnout za tři body a jsem rád, že se vyhrálo s nulou. To je pro nás taky hrozně důležité,“ pravil po zápase spokojeně.

To jeho protějšek logicky nemohl být šťastný. „Rozhodla indivduální kvalita, finální fáze a efektivita Liberce. Myslím si, že výsledek 3:0 neodpovídá průběhu zápasu. Je to pro nás kruté. Neřekl bych, že to bylo tak jednoznačné. Liberci ale každopádně blahořpeji k výhře,“ dodal Saňák sportovně.