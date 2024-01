O Ludvíku Karlovi, majiteli Preciosy a zatím stále ještě Slovanu Liberec, je známo, že umí být při obchodních vyjednáváních velice tvrdý, ale také férový. Hlavně druhou zmiňovanou vlastnost prozradil v podcastu Ondřeje Novotného Kudy běží zajíc budoucí majitel severočeského klubu Ondřej Kania, který si váží, jak probíhala jednání o prodeji klubu.

Budoucí majitel Slovanu Liberec Ondřej Kania. | Foto: CzechCrunch

„Zásadní věcí byl přístup pana Karla. S něčím takovým jsem se v byznysu mockrát nesetkal. Šlo mu jenom a jenom o to, co obchod přinese klubu a vůbec neřešil svůj finanční nebo jiný benefit. Nebyl jediný moment, kdy by nedodržel slovo nebo na mě něco zkoušel,“ prozradil mladý podnikatel během rozhovoru.

Na svém shortlistu měl prý čtyři kluby, ale od začátku vše směřovalo na sever Čech. „Prvotní jednání s panem Karlem mě utvrdili v tom, že Liberec dává největší smysl. U ostatních klubů byl vždy nějaký problém, který se primárně týkal majetkové struktury. Pokud pak obecně máte firmu, která je provozně ve ztrátě přibližně 50 milionů korun, jen blázen by někomu zaplatil za klub hodnotu hráčů z Transfermarktu a garantoval dosypávání provozní ztráty,“ poodkryl jednání s jedním z majitelů. Dle slov Jana Vacka se mělo jednat o českobudějovického bosse Vladimíra Koubka, který si takto představoval prodej Dynama.

Akcie tří čtvrtin Slovanu stojí dvě slušné večeře v Londýně, prozradil Kania

Dalším důležitým bodem bylo vlastnění nebo spíš nevlastnění stadionu. „Nechtěl jsem klub, který má svůj stadion. Ekonomicky nedává logiku kupovat klub se svým stadionem, když je zde mnoho klubů, kde stadion vlastní město a platí se pouze symbolický nájem,“ přidal Kania svůj pohled na věc.

Také se nechtěl pouštět do nějaké sebevražedné mise s nejistým výsledkem. „Ideálně to měl být klub, který je dobře řízená organizace, a to poznáme podle výsledků. U Liberce se nemusíme bavit, že se jedná o TOP 4 klub za posledních 25 let. Hodně lidí má navíc k tomuto klubu vztah. Je zde obrovský potenciál na to, že když dáme Liberci novou energii, může to být hodně dobré,“ věří ve správnou cestu.

Vzápětí svou odpověď ještě rozvedl. „Neumím si odůvodnit situaci, kdy bych měl dát 100-150 milionů za firmu, která 50 milionů prodělává a dalších 150 milionů investovat, abych to mohl posunout někam, kde budu mít teoretickou šanci na evropské poháry a někdy se to vrátí,“ zakroutil hlavou.

V Liberci neskrývají nadšení z plánovaného obchodu. Takto se například vyjádřil na sociální síti X herec a liberecký rodák Ladislav Hampl:



S Ludvíkem Karlem se poměrně rychle shodl na tom, jak by měl obchod vypadat. „Můj ideální scénář byl najít někoho, komu nejde hlavně o peníze, má majetek a nebude po mně chtít 100 milionů. Spíš aby přistoupil na to, že se relativně velká částka vloží do klubu, zůstane jako spoluakcionář a bude se podílet na jeho řízení,“ pokračoval Kania v poodkrývání obchodu.

Zatím je ale stále 100% majitelem Slovanu právě liberecký boss, protože společně s Ondřejem Kaniou podepsal opci o prodeji 75% akcií klubu, která se musí uplatnit do poloviny května. „Oficiálně mohu uplatnit opci do 15. května, ale mám v plánu to udělat dříve, přibližně v březnu. Tuto sezonu tedy neřeším, mentálně jsem až v té následující,“ dodal brněnský rodák.

Hned po tom, co se nejen fotbalovou veřejností začala šířit zpráva o prodeji Slovanu, se také vyrojily spekulace o možných změnách na trenérském postu. To ale Kania dementoval. „Realizační tým v Liberci má smlouvu do konce sezony a nedokážu si představit, že teoreticky skončí pátí, šestí nebo vyhrají pohár a nechám takového trenéra jít. S panem Kozlem jsem se nikdy nepotkal a bylo mi maximálně trapné, když v médiích vyšlo, že jsem se potkal s Radkem Kováčem. Stejně tak jsem se potkal s desítkami dalších lidí z fotbalu za poslední měsíce. Pochopil jsem, že jsem součástí nějaké hry, která měla něčemu posloužit a asi také posloužila,“ přiznal majitel několika prestižních škol, že možná lehce podcenil sílu fotbalového prostředí a bude muset být obezřetnější.

„Chtěl bych se omluvit dovnitř do klubu. V životě by mě nenapadlo, že když se potkáme s Kovim já a moje žena na parkovišti v Liberci, ujdeme 350 metrů, sedneme si a objednáme čaj, bude mi hned někdo volat, že ví kde sedím a s kým,“ omluvil se Ondřej Kania závěrem.