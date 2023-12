Ne, opravdu to není tak jednoduché a nestačilo by vám pár desítek tisíc korun, aby se z vás stal majitel prvoligového fotbalového klubu v tuzemsku. Formálně tedy ano, ale důležitou součástí odkupu akcií je také investice do klubové pokladny, na které si současný majitel Ludvík Karl zakládal nejvíce. Spekuluje se o částce kolem 250 milionů korun, a to už si každý dovolit nemůže. Ondřej Kania však ano.

Budoucí majitel Slovanu Liberec Ondřej Kania během prvního velkého rozhovoru v podcastu Kudy běží zajíc. | Foto: YESS TV/Kudy běží zajíc

Byl to blesk z čistého nebe, když se najednou internetem začala šířit zpráva, že Slovan Liberec možná změní majitele. Když pak vyšlo najevo, že se jedná o mladého podnikatele Ondřeje Kaniu, málokdo ve fotbalovém prostředí věděl, o koho se vlastně jedná. Ani on sám nechtěl do uplatnění opce situaci komentovat, ale časté žádosti o rozhovor a nepravdivé informace, které se kolem začali rojit, mu nedaly spát a na vlastní žádost poskytl první velké vyjádření v podcastu Ondřeje Novotného Kudy běží zajíc.

„Psala mi všechna sportovní i nesportovní média, kdy jsem mnohá z nich ani neznal a pochopil jsem, že bude potřeba udělat to, co jsem nechtěl a někde veřejně vystoupit. Vzniklo mnoho šumu a je potřeba některé věci vysvětlit,“ začal na úvod.

Kdo je nový majitel Slovanu Liberec Ondřej Kania?

Vysvětlil také, proč se vlastně rozhodl vstoupit do nepopulárních vod českého fotbalu. „Přišel jsem na to, že bych potřeboval dělat ještě jiné věci, abych se nezbláznil ze svého podnikání. Proto jsem zhruba před rokem začal opět intenzivněji sledovat fotbal. Jsem jednou z obětí fotbalového boomu v Česku. Někdy během února nebo března jsem pak začal aktivně navazovat kontakty v klubech,“ prozradil, kdy se začal rodit v jeho hlavě nápad vlastnit fotbalový klub.

Liberec samozřejmě nebyl jediným týmem, na který Kania ukázal a bylo hotovo, tak jednoduché to samozřejmě není. Mluví se o čtyřech klubech, kromě severočeského celku byla na seznamu také Zbrojovka Brno (logicky, protože Ondřej Kania pochází z Brna) nebo České Budějovice, kde ale po důkladné analýze ani neproběhl kontakt s klubem. Čtvrtý celek zůstal prozatím neodhalen.

„Měl jsem shortlist klubů, mezi kterými byl i Liberec. Potkal jsem se nejprve s majitelem Zbrojovky Brno a odsouhlasili jsme si finanční parametry mého vstupu do klubu. Jenže Brno sestoupilo do druhé ligy a padlo to. Byl to ekonomický šok a zároveň to ukazuje funkčnost nebo disfunkčnost organizace. V posledních letech probíhala jednání s ekonomicky daleko silnějšími subjekty, než jsem já a kdy budu. Existují však objektivní důvody, proč to nedopadlo. Je to složité,“ nechtěl Kania příliš rozvádět, co se děje v moravském klubu.

Potvrzeno! FC Slovan Liberec mění majitele. Chce uspět v lize i Evropě

Volba tedy nakonec padla na Slovan Liberec. „Následně jsme se potkali s Janem Nezmarem a během pěti minut viděli, že to do sebe perfektně zapadá. Ještě ten večer jsme si volali a říkali si, že to zní až moc dobře a dává to smysl a je až nepravděpodobné, že by to mohlo dopadnout,“ usmál se mladý podnikatel, protože moc dobře ví, že za vším je vždy nějaký háček.

Tady ale zatím na žádný zásadní nenarazil, a tak po pár měsících mohl učinit zásadní rozhodnutí. „Když jsem se poprvé setkal s panem Karlem, myslím si, že si to také sedlo. Do této doby to byl několikaměsíční proces, který se skládal z právních, daňových či ekonomických prověrek. Až jsme se dostali do situace, kdy jsme podepsali opci na 75% klubu,“ řekl Ondřej Kania, budoucí většinový majitel klubu FC Slovan Liberec.

Jaká byla jednání s Ludvíkem Karlem? Jaké jsou jeho plány s klubem? Bude měnit realizační tým? A komu fandil nebo fandí? Odpovědi na tyto otázky zveřejníme v dalším článku.