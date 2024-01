Nové jméno v českém fotbale víří vody. Zatím tedy hlavně na sociální síti X (dříve Twitter), ale od následující sezony by tomu tak mělo být i v reálném světě. Mladý podnikatel Ondřej Kania chce ve spolupráci s Janem Nezmarem, který by se měl vrátit na sever Čech, udělat ze Slovanu Liberec jiný klub. Modernější a ambicióznější, aby se vrátili diváci na tribuny.

Budoucí majitel Slovanu Liberec Ondřej Kania během prvního velkého rozhovoru v podcastu Kudy běží zajíc. | Foto: YESS TV/Kudy běží zajíc

V podcastu Ondřeje Novotného Kudy běží zajíc se Kania nechal slyšet, že nebýt jedné osoby, k projektu odkupu akcií fotbalového Liberce by nejspíš vůbec nedošlo. „Kdybych neměl v posledních měsících po boku Honzu Nezmara, se kterým jsme v intenzivním kontaktu, silně pochybuji o tom, že by se projekt Liberce uskutečnil. Pro mě se jedná o klíčového člověka. Neumím si představit, že by on nebyl tím, kdo za klub ponese zodpovědnost. V jaké roli to bude, neumím v tuto chvíli říct. Pokud si to nerozmyslí, pevně doufám, že on bude tím, kdo ponese zodpovědnost za dosahování cílů a výsledků,“ nastínil spolupráci s bývalým sportovním ředitelem pražské Slavie či právě Liberce.

Mladý podnikatel se neupíná jen k následující sezoně, kdy už by měl vlastnit 75% akcií Slovanu Liberec. „Od další sezony to logicky musí být jiný klub. Nepočítám ale s tím, že se hned dostaneme do evropských pohárů a budeme hrát o páté místo. Budu chtít vidět kvalitativní vývoj a každý zápas datově analyzovat. Nad věcmi přemýšlím ve střednědobém horizontu řádově pěti let a ne hned následující sezony,“ poodhalil své přemýšlení.

Také si je moc dobře vědom toho, že fotbal není příliš výdělečné odvětví. „Nejdu do toho s ambicí, že jako osoba či rodina, která do klubu vloží peníze, je uvidíme někdy zpět a použijeme na něco jiného. Hledal jsem částečně únik. Dostanu se k prostředkům, které musím rozinvestovat a dávalo mi smysl investovat část z nich do něčeho, v čem vidím příležitost,“ zmínil majitel několika prestižních univerzit možná trochu překvapivě.

Velkou neznámou je úbytek fanoušků na stadionu U Nisy. „Návštěvnost je mizerná. Je velká otázka, jak se ta čísla vykazují. Myslím si, že byly zápasy, kde přišlo sotva 1000 lidí. Příjmy klubu ze vstupného jsou naprosto minimální. Horší to pomalu ani být nemůže. Vidíme velkou příležitost, že když klub dostane identitu na venek a bude mít osobnosti nejen mezi hráči, pomůže se jim v PR a budou dobré výsledky, vrátí se diváci na tribuny,“ přál by si Kania.

O brněnském rodákovi se ví, že jeho srdce tíhne k rudému dresu. S tím je ale dle jeho slov konec. „Měl jsem několik měsíců na připravení se, že ze mě už nebude Sparťan a bylo to složité. Věnoval jsem tomu hodně energie. Líbí se mi marketingový restart Sparty, logo, dresy. Myslím si, že to uchopili fakt dobře. Klub mého srdce byla do této sezony Sparta a Chelsea. Od této sezony je to Tottenham a Liberec,“ dušoval se v podcastu.

U libereckých fanoušků to možná nebude mít ze začátku úplně jednoduché, ale rád by je přesvědčil, že to s jejich milovaným klubem myslí vážně. „Jsem extrémně kompetitivní člověk a jestli budu mít někde motivaci někoho porazit, bude to právě Sparta. Mám to postavené úplně opačně,“ přiznal poměrně přesvědčivě.