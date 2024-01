Fotbalisty libereckého Slovanu čekalo první utkání v rámci zimní přípravy na jarní část sezony. Na umělé trávě Sokola Doubí se utkali s druholigovým polským celkem MKS Miedź Legnica. V kombinovaných a velmi odlišných sestavách v každém z poločasů zvítězili svěřenci Luboše Kozla 3:0.

Slovan Liberec porazil v rámci zimní přípravy druholigový polský celek MKS Miedź Legnica 3:0. | Foto: se svolením J. Appeltauera/FCSL

„S výsledkem může být spokojenost. Co se týče výkonu, jsem spokojený za první poločas. První skupina podala výkon, kterého jsme shopni. Druhý poločas už tak dobrý nebyl a koledovali jsme i o branku. Podržel nás Lukáš Hasalík. Třetí gól jsme pak dali až v závěru,“ nebyl trenér Kozel úplně nadšený z výkonu svých svěřenců.

Jak zmínil, Legnica se po přestávce herně zvedla a měla několik nebezpečných příležitostí, dokonce jednou orazítkovala tyč. „Soupeř se zlepšil. Měl novou a možná svou silnější sestavu. My jsme naopak s vědomím vedení nebyli tak hladoví dopředu, čímž se zápas vyrovnal,“ vypozoroval příčiny herního ústupu.

Vítězství se ale ve složitých podmínkách počítá. „V tomto podnebí a počasí, které panuje, to není ideální příprava. Trénuje se na umělé trávě a musíme se s tím vyrovnat. Jsem rád, že nemáme závažnější zdravotní problémy a doufám, že to takto vydrží až do soustředění v Turecku,“ vyhlíží kouč teplejší počasí a přírodní trávníky.

FC Slovan Liberec - MKS Miedź Legnica 3:0 (2:0)

Branky: 8. Kok, 28. Letenay, 87. Tupta. Diváci: cca 200. Rozhodčí: Pechanec - Leška, Hádek.

Sestavy:

Liberec: 1. poločas: Bačkovský - Mikula, Prebsl, Govaers - Penner, Varfolomejev, Višinský, Horský, Preisler - Letenay, Kok. 2. poločas: Hasalík - Lehoczki, Prebsl (69. Govaers), Pourzitidis - Hudák, Žambůrek, Lexa, Tupta, Ghali - Kulenović, Rabušic.

Legnica: 1. poločas: Abramowicz - Drzazga, Momoh, Agbor, Guzdek, Tront, Lewandowski, Carolina, Zalewski, Mijusković, Bogacz. 2. poločas: Mądrzyk, Leończyk, Pierzak, Aguado Arriazu, Momoh (58. Agbor), Drygas, Kostka, Józefiak, Michalik, Hoogenhout, Mansfeld.