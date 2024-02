Do jarní části FORTUNA:LIGY vstoupí liberecký Slovan z osmé pozice se ztrátou tří bodů na pátou Sigmu Olomouc. Právě Hanáci přijedou v sobotu pod Ještěd k prvnímu zápasu v novém roce. Kdyby tedy domácí Liberec zvítězil, dotáhl by se na první šestku, na kterou chce klub cílit.

Liberecký Marios Pourzitidis v souboji o míč s Mojmírem Chytilem, který už je hráčem pražské Slavie. Ilustrační foto. | Foto: Jaroslav Appletauer/FC Slovan Liberec

Máme na čem pracovat, abychom se dostali tam, kde chceme být a měli bychom být. Čím výše, tím lépe,“ velí řecký stoper Marios Pourzitidis k jarnímu pronásledování týmů před Slovanem.

Jaká byla příprava pohledem hráče?

Příprava byla skvělá. Měli jsme dobré podmínky. V Turecku bylo teplo a hřiště bylo fantastické. Vše proběhlo dobře.

Měli jste volný čas na poznávání pláží a okolí?

Ano, měli jsme i volný čas a každý ho využil tak, jak by měl.

Jaký byl návrat z Turecka?

Docela těžký. Odlétal jsem s krátkým rukávem a v kraťasech a po příletu zjistil, jak strašná zima tu je. Je ale dobré, že můžeme trénovat na přírodní trávě. To je pozitivní, abychom byli připraveni tak, jak máme být.

Cíl v TOP 6? Nevím, jestli je to úplně reálné, přiznává Kozel

Jste spokojený se zápasy, které jste absolvovali?

V přípravě je to vždy jiné. Já osobně jsem spokojený, i když tam nějaké chybičky byly. Od toho ale jsou právě přípravné zápasy, abychom se zlepšili a podobné chyby nedělali v lize.

Kromě Lukáše Červa se kádr nezměnil a do jara tak vstoupíte se skoro totžným týmem. Jak to vnímáte?

Samozřejmě jsem rád, že jsme v podstatě stejná parta. Přišel ještě Lukáš Letenay, u kterého doufáme, že nám pomůže. Odchod Čeryho (Lukáš Červ, pozn. red.) je jen k jeho dobru a myslím si, že Ivan Varfolomejev ho zastoupí dobře.

Zastoupí ho i prací v kabině? Nebude chybět Červova energie?

Čery je člověk, který povzbuzuje a je někdy přemotivovaný. Občas to pomáhá, ale občas i škodí. Ještě nevíme, jaké to bude bez něho.

Kdo by ho tedy mohl zastoupit v této roli?

Myslím si, že starší hráči. Hlavně Rambo to vždy dělal a bude to dělat i dále podle mě.

Liberecká zima: Ztráta lídra, pět zápasů bez porážky a naděje v lepší zítřky

Odešel také kondiční trenér Pavel Čvančara. Jaký za sebou nechal odkaz?

Působil tu fantasticky. Je to hlavně dobrý člověk a skvěle se s ním spolupracuje. Omán je pro něho dobrá volba.

Bude vám jako hráčům chybět?

Určitě ano. Povídali jsme si s ním i o některých osobních věcech. Nový kondiční trenér Jan Kubista s námi bude muset trávit více času, aby toho o nás zjistil více.

Právě s Janem Kubistou už jste měli možnost se blíže seznámit?

Ano, působil delší dobu v akademii a B-týmu. Já osobně si s ním povídám poměrně často.

Je těžké se po pauze připravit na soupeře, kdy nevíte, jak na tom je?

To je spíše na trenérovi a ne na nás. Kouč ví, co má dělat a jak bychom měli proti Olomouci hrát. My to zjistíme v sobotu podle výsledku.

Jak vnímáte vaši pozici v tabulce před startem jara?

Pozici máme neutrální. Máme na čem pracovat, abychom se dostali tam, kde chceme být a měli bychom být. Čím výše, tím lépe.

Zdroj: Youtube