Příprava na nadcházející ročník FORTUNA:LIGY je v plném proudu. Po vítězství 2:0 nad druholigovou Příbramí a stejnou porážkou s Mladou Boleslaví čekal svěřence Luboše Kozla první zahraniční soupeř. Slovan se vydal do polské Poznaně, kde změřil síly s tamním Lechem, třetím celkem uplynulého ročníku Ekstraklasy, tedy nejvyšší polské soutěže. Pro domácí celek se jednalo o první přípravné utkání a do zápasu nastoupil v kombinované sestavě. Toho Liberec využil a po brankách Chaluše, Horského a Rabušice zvítězil 3:1.

Fotbalisté Slovanu Liberec zahájili letní přípravu na nový ročník nejvyšší fotbalové soutěže. | Foto: Radek Petrášek

„Musím být spokojený. Za prvé jsme vyhráli a za druhé si myslím, že výkon byl poměrně dobrý, kromě přibližně prvních patnácti minut druhé půle. První poločas byl samozřejmě kvalitnější, domácí měli takovou silnější sestavu. My jsme se jim vyrovnali a myslím si, že naše vedení bylo i zasloužené, po krásném gólu z rychlého protiútoku," okomentoval vedoucí branku trenér Luboš Kozel.

Jak už řekl v prvotním hodnocení, po přestávce s hrou spokojený nebyl. „Start druhého poločasu se nám nepovedl. Asi jsme si mysleli, že když soupeř vystřídal a dal do hry mladší hráče, že to bude jednoduché. Koledovali jsme si, až jsme dostali gól. Ale jsem rád, že když jsme v šedesáté minutě prostřídali naši mladou generaci, méně zkušené hráče, tak jsme v té fázi zápasu dokázali strhnout vedení na svoji stranu a vyhrát. Jsem rád, že i když je to daleko, tak jsme sem jeli. Byla to velmi užitečná konfrontace a náš výkon nebyl špatný,“ uzavřel hodnocení pro klubový web liberecký lodivod.

Lech Poznań - Slovan Liberec 1:3 (0:1)

Branky: 56. Nadolski - 34. Chaluš, 72. Horský, 84. Rabušic.

Lech Poznań: 1. poločas: Bednarek - Pereira, Czerwiński, Milić, Kukułka - Ba Loua, Murawski (C), Dziuba, Wilak - Amaral - Sobiech, 2. poločas: Mrozek - Borowski, Tomaszewski, Tudruj, Gurgul - Wolski, Dudek, Czekała, Pietrzak - Nadolski - Pacławski.

Slovan Liberec: Vliegen (46. Bačkovský) - Prebsl, Chaluš (60. Govaers), Pourzitidis - Ghali (46. Lehoczki), Doumbia (60. Lexa), Frýdek (46. Višinský), Varfolomejev (46. Polyák), Mikula (C) (60. Hudák) - Tupta (60. Rabušic), Kulenović (46. Horský).