„Já těm výkřikům o hrotovém útočníkovi moc nerozumím. Pokud by byl někdo, koho jsme přivést mohli a byl by jednoznačně hned rozdílový a zároveň by nám splňoval i to, že je to hráč, který se může v budoucnu zhodnotit a my jsme ho nepřivedli, tak máte pravdu, bude nás to stát body,“ odpověděl Kania uživateli Arssis.

Následně svou myšlenku ještě rozvedl. „Nicméně v klubu se dívali snad na 10-15 útočníků po celé Evropě a buď bylo finančně nereálné je získat, nebo jsme o nich nebyli přesvědčeni. Na začátku jsme si řekli, že nikdy panikařit nebudeme,“ dodal.

Pro podzimní část má tak modrobílý celek k dispozici zkušeného Michaela Rabušice, toho času zraněného. Rychlého, leč zatím ne technicky zdatného mladého Nyarka, Lukáše Letenaye po zranění a slovenského reprezentanta Ľubomíra Tuptu, který ale není vyložené hrotovým útočníkem.

„Nyarkovi je 20 a hrál druhou rakouskou. Letenay přišel, zranil se na x měsíců a trenéři i sportovní vedení jsou spokojeni s tím, jak pracuje, a to nemluvím o tom, že na té pozici může hrát Lubo, který v klubu zůstal. Oni se chytnou. Panikarit po 7 kolech je nesmysl,“ věří Kania práci v klubu.