Liberec sice vstoupil do jarní části domácím vítězstvím 2:0 nad Sigmou Olomouc a následně padl po dobrém výkonu na Spartě 1:2. Jenže poté přišlo Podještědské derby na stadionu U Nisy, kde byl rival z Jablonce přibližně 70 minut lepším týmem. Až v závěru se svěřenci Luboše Kozla zvedli a uválčili remízu 3:3.

Naposledy se Slovan představil v rámci MOL Cupu na půdě Zlína a opět se ukázalo, že možný lídr ve středu pole, kterým by mohl být právě David Pavelka, chybí. Severočeský celek od začátku zaostával za ne příliš favorizovaným Zlínem a i když dokázal sedm minut před koncem v oslabení vyrovnat, hráčům už nezbylo příliš sil a po proudložení z národního poháru Liberec vypadl.

Liberecká zima: Ztráta lídra, pět zápasů bez porážky a naděje v lepší zítřky

Opět tedy vyvstala otázka, jestli vedení historicky jednoho z nejúspěšnějších českých celků nezaspalo, když nepřivedlo adekvátní náhradu za Červa. Klubové legendy si myslí, že trochu ano. „Se svými zkušenostmi a tím, že ve Slovanu už nějakou práci odvedl, by mohl být přínosem. Je to ale těžká otázka spíše na trenéra Luboše Kozla, jestli by mu zapadal do koncepce a herního stylu,“ nechal se slyšet Miroslav Holeňák, momentálně trenér druholigového Varnsdorfu.

Super kluk a vůdčí typ

To jeho bývalý spoluhráč z útoku má v této věci naprosto jednoznačný názor. „Určitě by byl přínosem, to je jasné. Je to super kluk a vůdčí typ. Rozhodně by měl na to, aby nevysedával na lavičce a pravidelně hrál,“ řekl bývalý reprezentant, který prošel jak Spartou, tak Libercem či německým Hannoverem.

Někdejší stoper, dříve hájící barvy hlavně Liberce, ale také pražské Slavie, svou odpověď ještě více rozvedl. „Davida považuji za kvalitního fotbalistu s velkými zkušenostmi. Ve Slovanu jsou naopak spíše mladší hráči a právě svými zkušenostmi by mohl pomoci. Je otázkou, jestli by měl mít roli lídra nebo být spíše mentorem a učit mladé hráče. Dovedu si ale představit, že by ještě v Liberci mohl působit,“ pokýval Holeňák souhlasně hlavou.

David Pavelka ještě v dresu Liberce. Archivní foto z roku 2015.Zdroj: ČTK/Radek Petrášek

Sám hráč ještě nemá o své budoucnosti úplně jasno. „Intenzivně o tom přemýšlím. Potěšilo mě, když jsem si mohl sednout s Tomášem Rosickým a dalšími lidmi z nejvyššího vedení Sparty a řešili jsme mou budoucnost. Lákalo by mě působit v nějaké další pozici, ale to je ještě předčasné. Cítím, že pořád na ligu mám. Věřím si,“ nezastírá Pavelka ambice vrátit se co nejdříve na ligové trávníky.

Možná se téma návratu na sever Čech otevřel opět v létě, kdy by měl mít Liberec už nového majitele v podobě mladého podnikatele Ondřeje Kanii. I to by mohlo být pomyslnou miskou na vahách. „Samozřejmě i tohle jako hráč při rozhodování vnímáte. Vážím si pana Karla, který klub vedl dlouhou dobu, slavil s ním úspěchy. Na to není možné zapomenout. Ale s novým majitelem je tam příslib příchodu dalších lidí, jejichž náhled na fotbal mi není cizí. A třeba tam pak bude chodit více fanoušků,“ zasnil se muž, jež zapsal 25 startů v národním týmu a svůj jediný gól vstřelil slavné Brazílii.

Rozruch kvůli oslavě na Spartě. Budoucí boss Liberce vysvětluje, co je za videem

Jeho vřelý vztah k Liberci ostatně dokládá účast na nedávném pohřbu bývalého řidiče klubového autobusu Jiřího Štěcha, kterému hráči neřekli jinak než Děda a kde se potkal s mnoha známými tvářemi. „Byla nás tam spousta. Starší klubové legendy, kluci z mého působení, a dokonce i někteří ti, co jsou teď ve Slavii. Měl pěkný obřad. Bylo by samozřejmě lepší se scházet za jiných, lepších okolností, ale takový je život,“ pokrčil Pavelka smířeně rameny.

Odchovanec klubu ABC Braník, už jako žák ale začal oblékat rudý dres. Zprvu se mezi elitu neprosadil, v roce 2011 zamířil na hostování do Slovácka. Po jedné sezoně se vrátil na Letnou, jenže za pár měsíců se zase stěhoval, do Liberce. V severočeském celku nastoupil během čtyř sezon do celkem 115 zápasů a patřil k hlavním tahounům, zažil také kouče Jindřicha Trpišovského. Na začátku roku 2016 ho údajně za 40 milionů korun koupila turecká Kasimpasa. Vydržel tam až do roku 2020. Pak jej zlanařila Sparta. Za národní tým odehrál 25 utkání a dal jeden gól.