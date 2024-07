Během rozhovoru se Zdeňkem Folprechtem a Janem Podroužkem se generální ředitel Liberce rozpovídal nejen o cílech klubu. Mluvil také o největších soupeřích nejen na přestupovém poli nebo o majiteli a novém kouči.

O titulu

„Jsem extrémně pragmatický a myslím si, že to v dohledné době není vůbec možné. Český fotbal se hrozně změnil. Sparta se Slavií mají velkou stabilitu, když vypadne jeden z nich, je tam Plzeň, která vybudovala super klub s výborným procesem a nastavením. To je další vlčák, jenž čeká na selhání jednoho ze dvou 'S'. Na dlouho se ale, doufejme, rozšiřuje portfolio klubů, které mohou postoupit do Evropy, a to by měla být naše ambice.“

O Plzni

„Na rovinu bude chvíli trvat, než ji doženeme. Plzeň dělá dlouhodobě dobrou práci a během svých úspěchů nezapomněla budovat klub jako celek. To je i má ambice v Liberci. Chci se soustředit na proces a věřím, že se nám podaří přenastavit. Dlouho to tu chřadlo a bude to chvíli trvat. Doufám, že se prací dohrabeme k tomu, abychom konkurovali klubům, které se budou prát o pohárové příčky.

O investici do mládeže

„Není to tak dávno, kdy vyšla statistika, že Liberec má nejméně odchovanců v lize. A je to pravda. Souvisí to s tím, že se klub nerozvíjel jako celek, ale řešil se pouze A-tým. V posledním období dokonce pouze z půlroku na další půlrok. Na druhou stranu se částečně na akademii zapracoval přibližně před třemi nebo čtyřmi lety. Po konci ve Slavii jsem tenkrát dělal analýzu pro pana Karla a některé věci se přenastavily. Dnes máme v A-týmu dva kluky z U19 a myslím si, že oba mají potenciál. Byl bych šťastný, kdyby se do profi fotbalu prokousali. Aby to ale byla pravidelnost a byl v tom systém, to chvíli potrvá.“

O rozvoji hráčů

„Ve střednědobém horizontu chceme zapracovat na development programu, který, myslím si, má v rámci Česka málokdo. Budeme individuálně pracovat s hráči napříč klubem a vytahovat si ty nejzajímavější z každé kategorie, včetně A-týmu. Nějaké hráče jsme už tímto způsobem získali, když jsme jim představili naše vize. Je to cesta i v krátkodobějším horizontu.“

O aktivitě Ondřeje Kanii na X

„Nemám žádné sociální sítě a jsem zaplaťpánbůh od všeho odprostěný. Vždy se to ke mně ale dostane. Ráno se probudím a bojím se, co mi kdo zase pošle. Například při jeho vyjádření o penězích na posily jsem mu řekl, že je to blbě. Na druhou stranu jsem pochopil jeho businessové vysvětlení. Vím ale, jací jsme ve fotbale blázni a jak si to přebereme.“

O Radoslavu Kováčovi

„Věděl jsem, že je Ondra (Ondřej Kania, pozn. red.) do Radka (trenér Radoslav Kováč, pozn. red.) 'zamilovaný'. Pro mě to však byl čistý pragmatismus, protože jsem hledal vhodný typ trenéra pro zamýšlený herní způsob a Radek byl v mých očích jedním z kandidátů. Mám s ním dlouhou historii. Do Liberce jsem ho kdysi kupoval jako hráče a byli jsme stále v kontaktu. V momentě, kdy začal trénovat, troufám si tvrdit, že jsem byl jeho jakýmsi mentorem. Mluvili jsme spolu když byl v Opavě a následně šel do Táborska. Byl jsem za ním v Pardubicích a díval se na tréninkový proces. Věděl jsem, jak pracuje a byl tím pádem jedním z favoritů.“

„Také je, v dobrém slova smyslu, úplný blázen. Je to slunce, které přijde do kanceláře a když odejde, ani vlastně nevíte, co jste řešili, protože se všichni jenom usmívají.“

O svém jednání

„Nepotřebuji si se všemi hráči vykat. Nemám ani pocit, že bych nutně musel být frajer, který řve. Buď autoritu a respekt získáte tím, jak fungujete, co říkáte a děláte nebo můžete dělat cokoliv, řvát, nadávat a když to budete dělat špatně, nikdy ji mít nebudete.“