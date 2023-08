Slovan padl s Bohemians po gólu v nastavení z kopačky bývalého hráče

Byl to zápas na těžkém a mokrém terénu. Možná i to přispělo ke smolnému zranění stopera Plechatého v prvním poločase. Po hodině hry pak dostali liberečtí k dispozici pokutový kop po faulu na Christiana Frýdka. Balon si postavil na puntík Ľubomír Tupta, avšak jeho střelu k tyči brankář Reichl vytěsnil. Když už to vypadalo na dělbu bodů, přišel rohový kop Klokanů, vrácení balonu před bránu od Křapky a tvrdá rána k tyči Matyáše Kozáka, který ještě na jaře hostoval ze Sparty právě v Liberci.

Liberecký Mohamed Doumbia v souboji s Robertem Hrubým z Bohemians. | Foto: FC Slovan Liberec/Jan Šlégl