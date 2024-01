/FOTO/ Druhé přípravné utkání sehrál Slovan Liberec na umělé trávě v Nymburku proti druholigové Vysočině Jihlava. V prvním poločase byly k vidění hned čtyři branky, po dvou na každé straně, poté už brankáři překonáni nebyli a zápas tak skončil remízou 2:2.

Slovan Liberec remizoval ve druhém přípravném utkání s druholigovou Jihlavou 2:2. | Foto: se svolením J. Appeltauera/FCSL

„Bylo to hodně otevřené utkání, ve kterém jsme viděli mnoho šancí, čemuž také odpovídá výsledek 2:2. Mohlo to ale skončit klidně 6:4. Šancí jsme měli asi více, takže z tohoto pohledu jsme měli k vítězství blíže. Výsledek ale není to hlavní. Doufám, že to všichni přežili ve zdraví a pokračujeme dále,“ dívá se Luboš Kozel hlavně dopředu.

Z výkonu svých svěřenců nebyl úplně nadšený. „Nemohu být úplně spokojený s defenzivou, jelikož jsme soupeře pouštěli do šancí a dostali dvě poměrně laciné branky. Směrem dopředu jsme měli hodně dobrých akcí, ale efektivita by měla být určitě vyšší, protože tam byli dvě nebo tři stoprocentní šance, kdy jsme šli sami proti brankáři,“ kroutil hlavou liberecký lodivod.

První zápas, první výhra. Spokojenost ale jen za první půli, řekl Kozel

V zápasech se zatím stále neobjevil jeden ze stabilních členů podzimní základní sestavy Christian Frýdek. „Ten bohužel přišel do přípravy a hned 3. ledna dostal na týden antibiotika, protože měl angínu. Teď začíná a věříme, že se zapojí v Turecku do tréninku. Pár dalších hráčů má drobné šrámy a chtěli jsme je pošetřit. Věříme, že příští týden budou všichni v teple a na přírodní trávě v pořádku,“ přeje si kouč.

Prozradil také, že ani v kancelářích na stadionu není klid a řeší se soupiska na soustředění. „Některé věci jsou ještě v běhu a snažímě se o příchod nějakých hráčů. Uvidíme, jak se to vyvine a budeme rozhodovat de facto před odletem,“ prozradil Kozel s výhledem k neděli 21. ledna, kdy liberecký celek opustí Českou republiku a vydá se do Turecka.