Fotbalisté Liberce za sebou mají krátké herní soustředění, na kterém sehráli dvě přípravná utkání. Ve středu porazili maďarský celek Puskás Akadémia FC vysoko 4:1, ale v generálce na nový ročník FORTUNA:LIGY podlehli druholigovému německému týmu Fortuna Düsseldorf 1:2. Přípravu tak zakončili s bilancí čtyř výher a tří porážek při pozitivním skóre 14:8.

Luka Kulenović ze Slovanu Liberec v generálce na ligu proti Fortuně Düsseldorf. | Foto: FC Slovan Liberec

„Prohráli jsme, takže nemohu být spokojený. Po středečním zápase jsme si mysleli, že můžeme být opět aktivní a hrát podobně, ale Düsseldorf nás vyvedl z omylu a de facto celý první poločas jsme tahali za kratší konec. Mrzí mě, že když jsme se zvedli a herně se soupeři trochu vyrovnali, necháme si dát v závěru poločasu dvě laciné branky po centrech, kdy nedohrajeme situace ve vápně a necháme volné hráče. To by se stávat nemělo. Byl jsem naštvaný na výkon, protože se mi nelíbil po žádné stránce,“ byl po utkání evidentně rozladěný trenér Luboš Kozel.

Jeho svěřenci musí navázat na předvedenou hru po přestávce. „Druhý poločas byl úplně jiný. Hráči, kteří přišli na hřiště, tomu pomohli. Byli jsme daleko pohyblivější, vstřelili branku a sahali po vyrovnání. Porážka je trest za první půli,“ uvědomuje si.

Šestidenní herní soustředění je minulostí. Slovan se vrací domů, kde se bude připravovat na první kolo, kdy se doma utká v neděli 23. července od 15 hodin s Baníkem Ostrava. „Jsem rád, že jsme byli na zahraničním soustředění. Jsou zde noví hráči a mužstvo mohlo být týden pohromadě. Z tohoto pohledu je to jedině dobře. Sehráli jsme dvě velmi kvalitní utkání s různými soupeři, kdy každý hrál jiným způsobem. Bylo to pro nás velice poučné a první poločas proti Düsseldorfu je pro nás varováním, že ligové zápasy budou podobné a bude to úplně o něčem jiném,“ ví liberecký lodivod.

Slovan Liberec - Fortuna Düsseldorf 1:2 (0:2)

Branky: 76. Rabušic - 41. a 45. Vermeij.

sestava Liberce: Vliegen - Plechatý (69. Varfolomejev), Chaluš (46. Pourzitidis), Prebsl (79. Lehoczki) - Mikula (C) (46. Fukala), Červ (69. Rabušic), Doumbia (46. Frýdek), Ghali (46. Preisler) - Višinský (46. Penner) - Kulenović (46. Hudák), Tupta (46. Horský).

sestava Düsseldorfu: Kastenmeier (C) - Zimmermann (46. Klarer), Hoffman (46. De Wijs), Siebert (64. Savic), Böckle (46. Gavory) - Klaus (46. Tanaka), Engelhardt (46. Neto), Sobottka (46. Appelkamp), Iyoha (64. Bunk) - Ginczek (46. Niemec), Vermeij (64. Bird).