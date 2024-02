Na Doumbiu se hodně zlobím, nechápe Kozel počínání středního záložníka

Liberec nevstoupil do čtvrtfinále MOL Cupu na půdě Zlína vůbec dobře. Hned v první minutě musel vytáhnout parádní zákrok Vliegen. Varování nestačilo, a tak přišla branka domácích v 11. minutě. Na konci poločasu se navíc nechal zbytečně vyloučit Doumbia a přestože se Liberec vrátil do zápasu gólem po rohovém kopu, v prodloužení poslal Zlín do semifinále Janetzký.

Fotbalisté Zlína (žluté dresy) ve čtvrtfinále MOL Cupu vyzvali Liberec. | Foto: Deník/Jan Zahnaš