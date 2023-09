Měl to být jednoznačný zápas, jenže ještě v 79. minutě se čekalo na gól. Nakonec účastník nejvyšší soutěže porazil divizní Kladno 2:0, když se v 80. minutě prosadil Filip Horský a o čtyři minuty později pojistil výhru střídající Ľubomír Tupta.

MOL Cup: Kladno - Slovan Liberec 0:2. | Foto: Slovan Liberec/Jaroslav Appeltauer

„Sami jsme si udělali zápas těžký. Myslím si, že od patnácté minuty to bylo na jednu branku. Jenom za první půli, co jsem si psal, jsme měli šest šancí. Nejsme schopni dát gól z malého vápna. Naše standardky nejsou naší zbraní,“ narazil trenér Kozel na slabinu svého mužstva.

Jak už to tak bývá, souboj Davida s Goliášem občas může přinést překvapení. V Kladně se to nakonec nestalo. „Takové zápasy v poháru jsou. Domácí podali obětavý výkon. My jsme ve druhém poločase samozřejmě branku vstřelit chtěli, ale povedlo se nám to až deset minut před koncem. Měli jsme ji vstřelit daleko dříve,“ uvědomoval si liberecký kouč.

Slovan není v letošní sezoně v ofenzivě příliš nebezpečný. „Naše kvalita ve finální fázi je slabá. Věděli jsme, že máme na lavičce hráče, kteří mohou náš výkon pozvednout, když to základní sestavě třeba tolik nepůjde. Myslím si, že toto rozhodlo,“ věděl Kozel o rozdílné kvalitě na střídačkách.

MOL Cup, 3. kolo:

SK Kladno - FC Slovan Liberec: 0:2 (0:0)

Branky: 80. Horský, 84. Tupta. Rozhodčí: Klíma – Leška, Hádek. Diváci: 1810.

Sestavy:

Kladno: Cimrman - Houha, Kolářský, Rendla (C), Borák, Hrubeš (72. Pospíšil), Folprecht, Pihrt (54. Kafka), Hampl, Šnobl (54. Šíma - 72. Holub), Eichler (84. Blažek).

Liberec: Bačkovský - Mikula (C), Prebsl, Pourzitidis - Hudák (72. Ghali), Polyák (60. Doumbia), Červ, Višinský (46. Tupta), Preisler (85. Penner) - Kulenović (60. Okoh), Horský.