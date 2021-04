Baník měl v prvním poločase navrch a v jeho závěru sahal po vedení. Ve 38. minutě měl k dobru penaltu, jenže stoper Stronati trefil jen tyč a jeho dorážka už platit nemohla.

Ve 45. minutě se pískala pro Slezany penalta podruhé. Koscelník měl ve výskoku zahrát rukou, jenže VAR byl jiného názoru. Viděl jeho hru hlavou a pokutový kop odvolal.

V Liberci se Baníku dlouhodobě nedařilo a spíše se trápil. V sobotu si ale šel za třemi body. Dokládá to fakt, že domácí vyslali první střelu na branku v 76. minutě. A u ní i zůstalo.

HLASY TRENÉRŮ:

Pavel Hoftych (Liberec): "Baník byl lepší, vyhrával osobní souboje, hlavně v prvním poločase. Ve druhém poločase jsme hru vyrovnali. Ale nebyl to náš den, vyhrát by bylo nezasloužené. Bylo tam málo fotbalovosti. Nefungovaly nám zažité věci, možná i proto, že sedm hráčů bylo s reprezentacemi. Penalta byla v pořádku, druhá situace neměla s penaltou nic společného, tam jsme neměli obavy. Jsme rádi, že máme dva kvalitní gólmany. Při šňůře dobrých výsledků nikdo brankáře měnit nechce, proto teď po Nguyenově zranění chytá Knobloch."

Ondřej Smetana (Baník Ostrava): "Klukům jsem poděkoval za nadstandardní výkon. Vytvořili jsme si spoustu šancí, dali jsme i podle mě regulérní gól. Před zápasem bychom byli spokojeni, ale podle výkonu jsme mohli vytěžit víc. Plán se nám dařil, dobře jsme bránili, soupeře jsme nepustili do šance. Dokázali jsme se prosazovat z protiútoků, ale v šancích jsme nebyli produktivní. Za setinu vteřiny po penaltě je míč v bráně, je to až absurdní, že to není gól. Mám smíšené pocity. Nejsem tak zkušený trenér, abych to mohl posoudit, jak je to správně podle pravidel. Stronatiho to ale neomlouvá, měl penaltu dát. Změnili jsme způsob hry, zjednodušili hru, takhle by měl hrát Baník. Věřím, že i šance začneme proměňovat."

Liberec – Baník Ostrava 0:0

Rozhodčí: Zelinka - Paták, Nádvorník. ŽK: Mara, Jugas, Rondič, Karafiát, Mikula – Fillo. Ve 39. minutě neproměnil penaltu Stronati (Ostrava).

Liberec: Knobloch – Koscelník, Jugas, Pourzitidis, Mikula – Karafiát, Mara (46. Sadílek) – Pešek (69. Nečas), Faško, Mosquera (85. Fukala) – Rabušic (55. Rondič). Trenér: Hoftych.

Baník Ostrava: Laštůvka – Juroška, Svozil, Stronati, Fleišman – Fillo (71. Holzer), Jánoš, Tetour (79. Kuzmanovič), Kaloč, Ndefe – Zajíc (79. O. Šašinka). Trenér: Smetana.