Liberečtí pošilhávají po první šestce a pohárové Evropě, i oni proto potřebují každý bod jako sůl.

Tenhle zápas je snad prokletý. Už dvakrát ho odložil nezpůsobilý terén teplických Stínadel, do třetice by se hrát mělo. Trávník vypadá báječně, trávníkáři odvedli velký kus práce. Nevyhovující podloží by neměl ohrozit ani případný déšť, který meteorologové na sobotu předpovídají.

Liberec na jaře třikrát vyhrál, čímž se výrazně přihlásil do boje o první šestku, která si po třiceti kolech základní části zahraje ve skupině o titul.

„Máme vytyčený nějaký cíl, za kterým si půjdeme. Přípravné zápasy nám ukázaly drobné mezery v naší hře. Máme spousty gólových šancí, ale neproměňujeme je. Musíme na tom zapracovat,“ řekl záložník Slovanu Tomáš Malinský.

„Jako trenér jsem sám zvědavý, jak se bude vše vyvíjet a jak na to budou jednotlivá mužstva a trenéři reagovat. Nastanou situace, se kterými se normálně nesetkáte,“ předpovídá trenér Liberce Pavel Hoftych, kterak může liga probíhat.