Jsou to skoro čtyři roky, co Jan Nezmar skončil v jednom ze dvou největších českých klubů, pražské Slavii. Stejná doba uplynula také od posledního kontaktu s Jindřichem Trpišovským a jeho realizačním týmem. „Neměl jsem potřebu jim zavolat. Rozdělil nás odlišný způsob práce,“ vysvětlil pro podcast Kudy běží zajíc.

Slavia je už minulost. Jan Nezmar se usadil na barovou židli v útrobách libereckého stadionu U Nisy a společně se Zdeňkem Folprechtem a Janem Podroužkem svolil pro první velký rozhovor po čtyrech letech, ve kterém mluvil hlavně o Slovanu Liberec, ale také o kauze spojené s Romanem Berbrem, návratu do českého fotbalu, Slavii, či vztahu s Jindřichem Trpišovským.

Kauza Berbr

„Na začátku se mě to týkalo hlavně skrz média, protože jsem byl v rámci této kauzi hodně propírán. Na policii jsem byl pozván jako svědek, kde jsem podal výpověď. Po navrátu do fotbalu jsem se ihned přihlásil do FAČRu, abych si to mohl vyřešit a vyříkat také před etickou komisí. Tam jsem řekl vše, co jsem uměl a mohl říct. Teď budu čekat, jak se k tomu postaví.“

„Mrzelo mě, že v té době nikdo neřekl, že jsem z českého fotbalu odešel dříve, než vůbec celá kauza vypukla z důvodu nesouhlasu poměrů v něm. Nikdo nebyl ochotný to napsat, protože se to zrovna nehodilo. S tímto nastavením jsem procházel celou tou kauzou a jen mě štvalo, že jsem neodešel ještě o rok dříve. Z fotbalu jako takového jsem ale nikdy neodešel. Studoval jsem druhou vysokou školu, napsal knihu, dělal práci konzultanta v oblasti sportu a financování a měl několik dlouhodobých zakázek v zahraničí.“

Návrat do českého fotbalu

„Čekal jsem, jak se bude celé prostředí vyvíjet a říkal si, že pokud se mám někdy do českého fotbalu vrátit, musí nastat chvíle, kdy mi to bude dávat absolutní smysl, což se nakonec stalo. Přes jednoho kolegu přišel telefon od Ondry Kanii a pak už to šlo rychle. Na první schůzce jsme se sladili skoro na 100%. Ihned po odjezdu jsme si volali a potvrdili si, že to do sebe zapadá. Nevěděl jsem ale, jak se k tomu postaví pan Karl a jestli už je doba, kdy chce pomalu opustit klub. Když jsem zjistil, že ano, nebyla otázka jestli, ale kdy.“

Největší změny ve fotbale

„Hrozně se zapracovalo na profi fotbale a všem kolem toho, včetně zvýšení peněz za televizní práva. To rozšířilo možnosti klubů. Zatím ale spíše zaznamenávám tendence spotřebovat je za to, co je funny a rychle, například přestupy hráčů. Byl bych šťastný, kdyby se větší část peněz, které jsou teď navíc, reinvestovala do procesních věcí, které budou napomáhat dalšímu organickému růstu, aby se příjmy mohly stále navyšovat. To znamená dát je na mládež, do trenérů a dalších profesionálů, jako jsou kondičáci a fyzioterapeuti.“

Slavia vs. Liberec

„Vždy pro mě byla důležitá efektivita. Už když jsem ve Slavii působil, netajil jsem se tím, že jsme byli málo efektivní. Peněz, které jsme vynakládali na úspěch, bylo hrozně moc. Z tohoto důvodu je pro mě přijatejnější působit v Liberci. Je to pro mě větší výzva a vnitřně cítím, že to může mít větší naplnění.“

„Jsem procesní člověk a mrzelo mě, když se nastavené procesy bouraly. Když už se něco nastaví, mělo by se to dodržovat. Nemusí to vždy být ta správná cesta, ale statisticky a v dlouhém horizontu to tak skoro vždy je. V jednu chvíli jsme najednou ve Slavii měli pocit, že to nutné není, protože nějaké peníze máme a nějaké vyděláme, tím pádem si můžeme dovolit riskovat. To mi vadilo.“

Vztah s Jindřichem Trpišovským

„Od té doby, co jsem skončil ve Slavii, jsem s realizačním týmem nemluvil. Když to řeknu ze svého pohledu, neměl jsem potřebu jim zavolat, protože se ke mně nesly hlasy, že jsou na mě naštvaní a vnitřně jsem měl pocit, že nemají důvod. Mrzí to, protože jsme spolu zažili kus cesty. Nakonec nás ale rozdělil právě odlišný způsob práce.“