Do zápasu vstoupili liberečtí fotbalisté aktivně. Domácí celek nepouštěli na dostřel Vliegena a naopak po střele Christiana Frýdka zpoza vápna se dostali zaslouženě do vedení. Poté ale jako když utne. Ševci převzali otěže zápasu a zaslouženě srovnali ještě do přestávky. Ve druhé půli šla úroveň hry dolů a další branky se diváci na zlínské Letné nedočkali.

Fotbalisté Zlína (žluté dresy) ve 4. kole FORTUNA:LIGY vyzvali Slovan Liberec. | Foto: Deník/Jan Zahnaš

„Dnes to bylo nahoru dolů. Z naší strany byl dobrý aktivní začátek. Šli jsme zaslouženě do vedení, pak jsme bohužel od té hry odstoupili. Kvůli naší špatně výstavbě odzadu se soupeř dostával více do tlaku. O gól jsme si koledovali a nakonec ho, opět ze standardky, dostali. Poté jsme se zase zlepšili a hra se hodně vyrovnala. Podle průběhu si myslím, že bod se spravedlivý,“ shrnul děj zápasu liberecký šéf lavičky.

Jeho protějšek je s remízou spokojený. „„Bod bereme. Na konci jsme si sice šli za vítězstvím více než soupeř, to se nám ale nepodařilo a mrzí nás to. V prvních třiceti minutách byl Liberec lepší na míči a my se moc nedostávali do hry. Pak jsme začali více kombinovat a vývoj utkání se začal otáčet na naší stranu,“ řekl Pavel Vrba na pozápasové tiskové konferenci.

Místo zraněného Plechatého nastoupil v tříčlenné obraně Filip Prebsl. „Skočil jsem do základní sestavy po třech zápasech, ale s většinou kluků se znám už z minulé sezony, takže jsme celkem sehraní. Za mě v pohodě, cítil jsem se dobře,“ popsal své pocity po remízovém utkání.

FC Zlín - FC Slovan Liberec 1:1 (1:1)

Branky: 35. Janetzký - 15. Frýdek. Žluté karty: 45+2. Tkáč, 90+2. Kovinić - 30. Pourzitidis, 87. Rabušic. Rozhodčí: K. Rouček - L. Matoušek, M. Leška; VAR: M. Zelinka, AVAR: M. Podaný. Diváci: 2738.

Sestavy:

Zlín: Dostál - Kolář (64. Kovinić), Simerský, Didiba - Cedidla, Slončík (61. Vukadinović), Tkáč (75. Bužek), Janetzký, Čelůstka - Fantiš, Dramé.

Liberec: Vliegen - Prebsl (84. Preisler), Chaluš, Pourzitidis - Mikula (76. Fukala), Červ (59. Varfolomejev), Doumbia, Frýdek, Ghali (84. Horský) - Kulenović, Tupta (59. Rabušic)