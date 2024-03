/FOTO/ Přece jen se dočkali. Fotbalisté Slovanu Liberec zvítězili v této sezoně poprvé na hřišti soupeře. Navíc se tak stalo na západě Čech v domovském stánku Viktorie Plzeň, čtvrtfinálového účastníka Evropské konferenční ligy, a to se počítá.

Fotbalisté Slovanu Liberec se dočkali první venkovní výhry, když zvítězili v Plzni 3:1. | Foto: FCSL/Viktor Zoubek

V prvním poločase se necelých deset tisíc fanoušků, přítomných v Doosan areně, branky nedočkalo. Poprvé se zvedaly ruce nad hlavu v 64. minutě, kdy se po rohovém kopu prosadil hostující Matěj Chaluš. O tři minuty později už bylo ale opět srovnáno, když se prosadil Metsoko. Prakticky vzápětí ale vrátil Slovanu vedení tvrdou hlavou o břevno Kulenović, který deset minut před koncem pečetil vítězství šťastným slalomem mezi čtveřicí obránců.

„Dali jsme vedoucí branku, ale velmi brzy a lacino inkasovali. Reakce byla výborná. Odskočili jsme na 2:1 a následně 3:1. To bylo strašně moc důležité, uvědomoval si Lubož Kozel v pozápasovém rozhovoru pro televizi.

Z odpadlíka hrdinou. I tak by se dal hodnotit výkon chorvatského útočníka Luky Kulenoviće, který v posledním ligovém utkání spálil všechny šance na Slavii, ale tentokrát to byl právě on, kdo rozhodl o importu bodů pod Ještěd. „Jsem za něho rád. Už na Slavii hrál výborně, ale své šance neproměnil, i když je neřešil úplně špatně. Říkal jsem, že už to nebude dlouho trvat a dá gól. Věřil jsem a dnes se to vyplnilo, pochválil kouč svého svěřence.

Slova chvály už ale nenašel pro Ahmada Ghaliho, který byl v 57. minutě stažen ze hry. „Nehrál úplně dobře. Mají to teď s Doumbiou těžší, protože drží Ramadán a jejich stravování není optimální. Navíc měl tři žluté karty a nechtěli jsme o něj přijít do příštího zápasu, ale to se bohužel nepovedlo,“ připomněl obdrženou žlutou kartu pro nigeriského křídelníka.

Pod stejnou hrozbou hrál také ľubomír Tupta, ale ten bude doma proti Slovácku připraven. „I on má tři žluté karty a chtěli jsme, aby byl k dispozici na příští zápas. Navíc byl na reprezentačním srazu, kde pořádně netrénoval a potřebuje trochu dobít baterky,“ přiznal Kozel.

V minulém týdnu vyšlo najevo, že převod klubu na nového majitele Ondřeje Kaniu je v poslední fázi, ale dle slov trenéra to je téma spíše pro média. „Pro nás v kabině to téma není. Samozřejmě informace kolem sebe člověk vnímá, ale my se musíme soustředit na trénování a výkony v zápasech, abychom uhráli dobré výsledky,“ nechtěl zacházet do detailů.

Slovan se tímto vítězstvím opět přiblížil na dohled první šestce. Další utkání odehraje v sobotu 6. dubna na domácím stadionu proti Slovácku.